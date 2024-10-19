Совсем недавно в интернете появился странный мем: жутковатый на вид кот с неморгающим взглядом и человеческим ртом просит не бояться его и присесть рядом. Пока одни смеются с нелепой мимикой персонажа, других он не на шутку пугает. URA.RU рассказывает, что это за кот и откуда он появился.
Где впервые появился мем «Бу, испугался»
При первом взгляде на кота кажется, что его сделала нейросеть, но это не так. Этот жутковатый персонаж впервые появился в американском шоу нулевых «TV Funhouse», которое транслировалось на канале Comedy Central.
В России сериал показывали на 2×2 под названием «Un-шлак, un-шлак». Шоу для взрослых пародировало мультфильмы о супергероях и образовательные передачи для детей. В одном из сегментов появлялись кукольные животные — там кот появился впервые и стал шаблоном для будущего мема. Само шоу «TV Funhouse» не оправдало надежды студии и его закрыли спустя восемь выпусков.
Как выглядит мем «Бу, испугался»
Для мема использовали кадр из пятой серии шоу — на нем кот с жутковатым пустым взглядом сидит за столом в галстуке. Мимику кукле придали с помощью нейросети Hedra, голос персонажу также сгенерировали искусственно.
Сидящий за столом кот говорит без остановки, не отрывая взгляда от зрителя. Он просит не бояться его, называет своим другом и предлагает посмотреть друг на друга, «пока наши глаза не устанут».
Впервые кот «Бу, испугался» появился в Tik-Tok, но быстро перешел и в другие соцсети. Сейчас его можно увидеть по всему интернету.
Как используют мем «Бу, испугался»
Мем «Бу, испугался» стал своеобразным безобидным скримером — с одной стороны, видео с ним должно напугать, но при этом нелепый вид кота и его голос вызывают скорее смех. Однако многие пользователи соцсетей пишут, что кот вызывает у них ощущение «зловещей долины» (неприязнь или испуг к искусственно созданным объектам, которые внешне и поведением напоминают человека — прим. URA.RU). Из-за этого кот «Бу, испугался» кажется им по-настоящему жутким.
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