США создали новую военную силу из-за России и Китая

США обсуждает возможности сдерживания России и Китая в космическим конфликте
Успехи России и Китая в освоении космоса послужили одним из стимулов для формирования Космических сил США. Об этом заявил командующий этим видом американских Вооруженных сил генерал Ченс Салтцмен.
«Достижения России и Китая в космической сфере стали одной из причин создания Космических сил США», — передает газета Financial Times слова Салтцмена. Генерал сделал это заявление в ходе поездки в Европу, куда он прибыл для обсуждения с европейскими союзниками конфликта США с Россией и Китаем в космосе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.