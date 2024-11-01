США создали новую военную силу из-за России и Китая

Генерал Салтцмен: РФ и Китай стали одной из причин создания космических сил США
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США обсуждает возможности сдерживания России и Китая в космическим конфликте
США обсуждает возможности сдерживания России и Китая в космическим конфликте Фото:

Успехи России и Китая в освоении космоса послужили одним из стимулов для формирования Космических сил США. Об этом заявил командующий этим видом американских Вооруженных сил генерал Ченс Салтцмен.

«Достижения России и Китая в космической сфере стали одной из причин создания Космических сил США», — передает газета Financial Times слова Салтцмена. Генерал сделал это заявление в ходе поездки в Европу, куда он прибыл для обсуждения с европейскими союзниками конфликта США с Россией и Китаем в космосе.

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Успехи России и Китая в освоении космоса послужили одним из стимулов для формирования Космических сил США. Об этом заявил командующий этим видом американских Вооруженных сил генерал Ченс Салтцмен. «Достижения России и Китая в космической сфере стали одной из причин создания Космических сил США», — передает газета Financial Times слова Салтцмена. Генерал сделал это заявление в ходе поездки в Европу, куда он прибыл для обсуждения с европейскими союзниками конфликта США с Россией и Китаем в космосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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