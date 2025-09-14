В России отреагировали на разрешение Польши разместить войска НАТО в стране

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала согласие Польши на пребывание в стране войск НАТО. По словам депутата, Россия всегда готова к таким развитиям событий.
«Польша— страна НАТО. Поэтому мы не то что это сильно ожидаем, но у них там своя агония, о которой мы знаем», — заявила Журова в разговоре с «Лентой.ру». Она отметила, что войска альянса уже базируются в странах-членах блока — где-то по умолчанию, а где-то официально.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что не видит необходимости в отправке польских военных на Украину. Он подчеркнул, что Варшава ограничится дипломатической и гуманитарной поддержкой Киева. В свою очередь, президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что размещение войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как угроза для РФ и приведет к ответным мерам.
