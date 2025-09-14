14 сентября 2025

Во Внуково задержали рейсы из-за возврата самолета с горящим двигателем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во Внуково задержано около десяток рейсов
Во Внуково задержано около десяток рейсов Фото:

В аэропорту Внуково задержаны несколько рейсов. Как следует из онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержано около восьми рейсов. В аэропорту приземлился самолет, у которого произошло возгорание двигателя.  

Задержаны рейсы египетской авиакомпании Nesma Airlines, которые должны были отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Причиной стало экстренное возвращение самолета этой авиакомпании из-за возгорания двигателя, сообщил Life.ru.

Вернулся в аэропорт из-за технической неисправности рейс NE-603. В результате расписание вылетов сбилось, и пассажиры не могут отправиться на отдых в Египет.

Сейчас туристы вынуждены самостоятельно оплачивать расходы на питание и проживание в капсульных отелях, чтобы дождаться вылета. Многие опасаются, что оплаченные заранее гостиницы на египетских курортах могут быть утеряны из-за срыва сроков заезда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Внуково задержаны несколько рейсов. Как следует из онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержано около восьми рейсов. В аэропорту приземлился самолет, у которого произошло возгорание двигателя.   Задержаны рейсы египетской авиакомпании Nesma Airlines, которые должны были отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Причиной стало экстренное возвращение самолета этой авиакомпании из-за возгорания двигателя, сообщил Life.ru. Вернулся в аэропорт из-за технической неисправности рейс NE-603. В результате расписание вылетов сбилось, и пассажиры не могут отправиться на отдых в Египет. Сейчас туристы вынуждены самостоятельно оплачивать расходы на питание и проживание в капсульных отелях, чтобы дождаться вылета. Многие опасаются, что оплаченные заранее гостиницы на египетских курортах могут быть утеряны из-за срыва сроков заезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...