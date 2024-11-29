В 28 лет ушел из жизни футбольный судья Эмир Привалов

Умер известный футбольный арбитр Привалов
На 29-м году жизни ушел футбольный судья Эмир Привалов. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).
«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье Привалова», — говорится в заявлении организации. О причинах смерти официально пока не сообщается. У Привалова остались жена и двое детей.
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