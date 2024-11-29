В 28 лет ушел из жизни футбольный судья Эмир Привалов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Умер известный футбольный арбитр Привалов
Умер известный футбольный арбитр Привалов Фото:

На 29-м году жизни ушел футбольный судья Эмир Привалов. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье Привалова», — говорится в заявлении организации. О причинах смерти официально пока не сообщается. У Привалова остались жена и двое детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 29-м году жизни ушел футбольный судья Эмир Привалов. Об этом говорится на сайте Российского футбольного союза (РФС). «Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования семье Привалова», — говорится в заявлении организации. О причинах смерти официально пока не сообщается. У Привалова остались жена и двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...