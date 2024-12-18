Пострадавшим в Мурманской области выплатят 1 млн рублей

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РЖД госпитализированным пострадавшим выплатят один млн рублей
РЖД госпитализированным пострадавшим выплатят один млн рублей Фото:

В Мурманской области пострадавшим в аварии двух поездов окажут материальную помощь до одного миллиона рублей. Об этом заявили в РЖД.

«Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — 500 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что всем пассажирам вернут полую стоимость билетов.

По словам РЖД, сверх компенсированных средств пассажирам начислят по 20 тысяч бонусных баллов и предоставят возможность лечения и реабилитации за счёт компании. АО «СОГАЗ» также заявило, что пострадавшие могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Авария поездов в Мурманской области произошла из-за отсутствия машиниста грузового состава на рабочем месте, что привело к его неконтролируемому движению и столкновению с пассажирским поездом. На данный момент известно о 14 пострадавших. 

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В Мурманской области пострадавшим в аварии двух поездов окажут материальную помощь до одного миллиона рублей. Об этом заявили в РЖД. «Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте — 500 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале ведомства. Также отмечается, что всем пассажирам вернут полую стоимость билетов. По словам РЖД, сверх компенсированных средств пассажирам начислят по 20 тысяч бонусных баллов и предоставят возможность лечения и реабилитации за счёт компании. АО «СОГАЗ» также заявило, что пострадавшие могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Авария поездов в Мурманской области произошла из-за отсутствия машиниста грузового состава на рабочем месте, что привело к его неконтролируемому движению и столкновению с пассажирским поездом. На данный момент известно о 14 пострадавших. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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