Haberturk: подросток из РФ погиб на горнолыжном курорте в Турции

Пострадавшего подростка пытались спасти, оказав медицинскую помощь
Подросток из России скончался от полученных травм после того, как упал на горнолыжном курорте в Турции. Об этом сообщает телеканал Habert?rk.
«15-летний российский турист с инициалами Т.Н.Т получил травму, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес — одном из главных центров зимних видов спорта в Турции», — сообщает Haberturk. После инцидента подростка доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Однако его не удалось спасти, и мальчик скончался.
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