Haberturk: подросток из РФ погиб на горнолыжном курорте в Турции

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Пострадавшего подростка пытались спасти, оказав медицинскую помощь
Пострадавшего подростка пытались спасти, оказав медицинскую помощь Фото:

Подросток из России скончался от полученных травм после того, как упал на горнолыжном курорте в Турции. Об этом сообщает телеканал Habert?rk.

«15-летний российский турист с инициалами Т.Н.Т получил травму, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес — одном из главных центров зимних видов спорта в Турции», — сообщает Haberturk. После инцидента подростка доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Однако его не удалось спасти, и мальчик скончался.

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Подросток из России скончался от полученных травм после того, как упал на горнолыжном курорте в Турции. Об этом сообщает телеканал Habert?rk. «15-летний российский турист с инициалами Т.Н.Т получил травму, упав во время катания на лыжах на горнолыжном курорте Эрджиес — одном из главных центров зимних видов спорта в Турции», — сообщает Haberturk. После инцидента подростка доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Однако его не удалось спасти, и мальчик скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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