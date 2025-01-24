В эфир выходит второй сезон шоу «Титаны»: дата старта и участники

На телеканале ТНТ вот-вот стартует второй сезон экстремального шоу «Титаны». Публикуем дату показа первого выпуска, а также рассказываем кто станет его участниками и какие испытания их ждут.
В чем смысл шоу «Титаны»
Шоу «Титаны» создано для того, чтобы профессиональные спортсмены и любители могли проверить себя во время сложных испытаний на силу и выносливость. Это помогает определить самого ловкого и смелого.
Фишка шоу в том, что задания для участников придумывают не люди, а искусственный интеллект. Тот, кто справляется с ними лучше всего, получает от телеканала приз в 1 миллион рублей.
Первый сезон «Титанов»
В первом сезоне шоу участвовали гимнаст Артур Далалоян, регбист Кирилл Кошарин, бобслеист Алексей Зайцев, самбист Сергей Кузнецов, гимнастка Дарья Нагорная, дзюдоистка Ирина Алексеева, боец ММА Анатолий Надратовский, синхронистка Светлана Ромашина и другие, известные любителям спорта персоны. В начале шоу в нем было 99 конкурсантов, часть которых выбывала в каждой серии.
В ходе 12 выпусков определился победитель — каскадёр и скалолаз Магомедрасул Рабаданов. Он признался, что для победы ему понадобилась не только спортивная, но и психологическая подготовка. По словам Магомедрасула, без стойкого характера он бы не справился. Выигрыш мужчина планировал потратить на доброе дело — помощь нуждающимся, школу развития для детей, либо съемку благотворительного кино.
Когда начнется второй сезон шоу «Титаны»
Телеканал ТНТ сообщает, что первая серия «Титанов 2» выйдет в эфир в воскресенье, 26 января. Показ начнется в 21:00. Выпуски будут выходить один раз в неделю.
Создатели шоу уже раскрыли несколько испытаний, которые приготовил для конкурсантов искусственный интеллект. Известно, что участники второго сезона должны будут нырять в ледяную воду, тянуть 44-х тонный кран и прыгать с пятиметровой башни без страховки.
Участники второго сезона «Титанов»
По информации ТНТ, второй сезон будет более многолюдным, чем первым — в нем примут участие 111 человек. Среди них будут как новички, так и те, кто уже боролся за победу в прошлом сезоне — например боец ММА Анатолий Надратовский. В первых «Титанах» он остановился в шаге от приза.
Также в числе конкурсантов гимнаст Никита Нагорный, лыжник Александр Легков, основатель кулачного спорта Данил Алеев, пловец Евгений Рыдов, борец Роман Власов, фигурист Владимир Морозов и другие. Кроме того, в «Титанах 2» поучаствует Герой России, космонавт-испытатель Анна Кикина — в 2022 году она пять месяцев провела на Международной космической станции.
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