Повреждены газовая структура и электросети на Украине после атак

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Атаки на инфраструктуру Украины происходили с ночи 11 февраля
Атаки на инфраструктуру Украины происходили с ночи 11 февраля Фото:

В результате ночной воздушной тревоги на Украине произошли повреждения газовой инфраструктуры. О данной ситуации сообщили центральные и местные власти страны.

«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью [совершена атака] на газовую инфраструктуру», — сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в соцсетях. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в telegram-канале упомянул, что целью атак могли стать газовые месторождения в Полтавской области.

Сообщения о взрывах также поступали из Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей. В Киевской области и других регионах воздушная тревога продолжалась более семи часов. К утру власти начали проводить аварийные отключения электроэнергии по всей стране для предотвращения дальнейших повреждений инфраструктуры.

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В результате ночной воздушной тревоги на Украине произошли повреждения газовой инфраструктуры. О данной ситуации сообщили центральные и местные власти страны. «Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью [совершена атака] на газовую инфраструктуру», — сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в соцсетях. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в telegram-канале упомянул, что целью атак могли стать газовые месторождения в Полтавской области. Сообщения о взрывах также поступали из Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей. В Киевской области и других регионах воздушная тревога продолжалась более семи часов. К утру власти начали проводить аварийные отключения электроэнергии по всей стране для предотвращения дальнейших повреждений инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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