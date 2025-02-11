Повреждены газовая структура и электросети на Украине после атак

В результате ночной воздушной тревоги на Украине произошли повреждения газовой инфраструктуры. О данной ситуации сообщили центральные и местные власти страны.
«Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью [совершена атака] на газовую инфраструктуру», — сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в соцсетях. Воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в telegram-канале упомянул, что целью атак могли стать газовые месторождения в Полтавской области.
Сообщения о взрывах также поступали из Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областей. В Киевской области и других регионах воздушная тревога продолжалась более семи часов. К утру власти начали проводить аварийные отключения электроэнергии по всей стране для предотвращения дальнейших повреждений инфраструктуры.
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