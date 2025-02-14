Интересы президента США Дональда Трампа на Украине ограничиваются редкоземельными металлами. По этой причине он готов уступить требованиям российского лидера Владимира Путина в рамках переговорного процесса, сообщил французский евродепутат Рафаэль Глюксман.
«Трампу интересны только редкоземельные металлы Украины, и это приводит к тому, что он готов идти на уступки Путину», — сказал Глюксман. Его слова приводит газета Corriere della sera. Он также упомянул предстоящую встречу вице-президента США Джей-Ди Вэнса с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мюнхене, результаты которой, по его мнению, вряд ли изменят ситуацию.
Глюксман подверг критике и общую западную поддержку Украины, указывая на недостаточные поставки оружия от Франции и значительное разоружение Дании. «Другие европейские державы также сделали очень мало для поддержки Киева», — добавил он.
По словам Глюксмана, Путин достиг значительных успехов на политическом фронте, несмотря на то, что военная ситуация остается неопределенной. «С военной точки зрения конфликт еще не разрешен, но политически Путин одержал победу», — признал он.
Ранее Трамп потребовал от Киева гарантии безопасности вложенных в нее средств, а именно 300-350 миллионов долларов. Он опасается того, что страна «может стать Россией в какой-то день». Помимо этого, глава США также потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов в ответ на американскую помощь, передает MK.RU.
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