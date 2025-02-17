Владельцы китайских автомобилей в Петербурге массово столкнулись с неприятным сюрпризом

На прошлой неделе владельцы китайских кроссоверов Haval Jolion в Санкт-Петербурге столкнулись с массовым срабатыванием индикатора Check Engine из-за аномально высокого атмосферного давления. Это вызвало неудобства и волнения среди автовладельцев, многие из которых обратились в сервисные центры для диагностики и устранения проблемы. Информацией делится «Деловой Петербург».
«На момент обращения в автосервис я был уже 20–й, пока доехал — больше 40 звонков, и это только на одном дилере. На момент диагностики звонков было уже за 60», — написал один из владельцев кроссовера на форуме автомобилистов drive2.ru, пишет «Деловой Петербург».
По предварительной информации, причиной срабатывания индикатора стало аномально высокое атмосферное давление, которое 8 февраля достигло исторического максимума для этого месяца — 791,3 миллиметров ртутного столба. Это давление вышло за пределы стандартных настроек барометрических датчиков, встроенных в автомобили. Современные автомобили, включая модели Haval Jolion, оснащены барометрическими датчиками для корректной работы системы управления двигателем. Однако, как отмечает директор по развитию компании Provolta & Team Service Виталий Бондарь, при экстремальных значениях давления эти датчики могут выходить за рабочие диапазоны, что и приводит к техническим сбоям.
Несмотря на эти инциденты, эксперты считают, что вряд ли это существенно повлияет на продажи китайских автомобилей в России. Тем не менее события могут усилить внимание потребителей к технической надежности и адаптации автомобилей к российским климатическим условиям. В ответ на проблему, дилерские центры могут предложить обновление программного обеспечения, что позволит расширить рабочий диапазон датчиков и предотвратить подобные сбои в будущем.
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