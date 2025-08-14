Дюжаррик: в ООН будут внимательно следить за встречей Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ООН будут следить за результатами встречи Путина и Трампа, заявил Дюжаррик
В ООН будут следить за результатами встречи Путина и Трампа, заявил Дюжаррик Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

В ООН будут внимательно следить за предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Очевидно будем следить за тем, что произойдет», — передает слова Дюжаррика РИА Новости. Он добавил, что в ООН очевидно отследят результаты саммита. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ООН будут внимательно следить за предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. «Очевидно будем следить за тем, что произойдет», — передает слова Дюжаррика РИА Новости. Он добавил, что в ООН очевидно отследят результаты саммита. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...