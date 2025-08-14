Дюжаррик: в ООН будут внимательно следить за встречей Путина и Трампа

В ООН будут следить за результатами встречи Путина и Трампа, заявил Дюжаррик
новость из сюжетаВстреча Путина и Трампа
В ООН будут внимательно следить за предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Очевидно будем следить за тем, что произойдет», — передает слова Дюжаррика РИА Новости. Он добавил, что в ООН очевидно отследят результаты саммита. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске.
