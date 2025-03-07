Шохин: бизнес просит Новака провести совещание по деприватизации

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит вице-премьера РФ Александра Новака провести совещание по введению сроков давности для пересмотра приватизации. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин.
«У них (правительства России — прим. URA.RU) на следующей неделе уже достигает срок подготовки доклада к президенту. Но, честно говоря, сегодня я спрошу Александра Валентиновича (Новака — прим. URA.RU), попрошу провести совещание», — передает РИА Новости слова Шохина.
Глава РСПП представил президента России Владимиру Путину предложение о защите прав собственности во время форума ВТБ «Россия зовет!» еще в конце прошлого года. Тогда российский лидер поручил правительству подготовить доклад. В настоящее время, по словам Шохина, РСПП еще не получил позицию правительства о пересмотре сделок по приватизации.
Задача РСПП заключается в регулировании вопросов, касающихся прав собственности, подчеркнул Шохин. Для организации крайне важно, чтобы сделки по приватизации рассматривались в рамках Гражданского кодекса как хозяйственные операции и споры, а не как преступления, связанные с нарушением нематериальных прав на комфортную жизнь, здоровье, благосостояние и прочее, где нет установленных сроков давности, заявил глава РСПП.
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