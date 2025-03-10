10 марта 2025

В Петербурге задержаны восемь участников запрещенного движения педофилов

© Служба новостей «URA.RU»
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Установлено, что мужчины обменивались порнографическими материалами в социальных сетях и мессенджерах
Установлено, что мужчины обменивались порнографическими материалами в социальных сетях и мессенджерах Фото:

В Петербурге задержали восемь человек, подозреваемых в причастности к движению педофилов и изготовлению детской порнографии. Об этом сообщает 78.ru.

«В период с марта 2024 по февраль 2025 года правоохранителям удалось обнаружить и задержать целую группу „Бойлаверов“», — пишет 78.ru. Подозреваемые мужчины в возрасте от 21 до 38 лет являются последователями запрещенного американского движения, пропагандирующего сексуальные отношения с несовершеннолетними мальчиками.

Сотрудники полиции установили, что мужчины обменивались порнографическими материалами с участием детей в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, некоторые участники группы подозреваются в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело за использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

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В Петербурге задержали восемь человек, подозреваемых в причастности к движению педофилов и изготовлению детской порнографии. Об этом сообщает 78.ru. «В период с марта 2024 по февраль 2025 года правоохранителям удалось обнаружить и задержать целую группу „Бойлаверов“», — пишет 78.ru. Подозреваемые мужчины в возрасте от 21 до 38 лет являются последователями запрещенного американского движения, пропагандирующего сексуальные отношения с несовершеннолетними мальчиками. Сотрудники полиции установили, что мужчины обменивались порнографическими материалами с участием детей в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, некоторые участники группы подозреваются в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело за использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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