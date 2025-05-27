С 20 мая Украина значительно увеличила количество атак БПЛА по регионам РФ. По данным Минобороны РФ, только за неделю было уничтожено и перехвачено более 2 300 ударных дронов, из которых почти 1 500 — вне зоны специальной военной операции. В ответ на это ВС РФ нанесли массированные удары по украинским заводам и складам с техникой и боеприпасами. Сегодня, 27 июня, Минобороны поделилось результатом своей работы.
Российский ответ: удары по военным объектам Украины
В ответ на эти действия российские Вооруженные силы нанесли серию массированных ударов высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Минобороны подчеркивает, что удары наносились исключительно по инфраструктуре, связанной с военной и оборонной промышленностью Украины.
С 20 по 26 мая российская армия поразила ряд стратегических объектов:
- аэродромы и склады боеприпасов в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и других областях;
- пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников;
- заводы по производству ракетного оружия, БПЛА, радиоэлектроники и взрывчатых веществ;
- объекты радио- и радиотехнической разведки, а также центры управления беспилотниками.
Пострадали следующие заводы: «Луч» и «СПЕЦОБОРОНМАШ» в Житомирской области, «Завод Рапид», «Черниговский завод радиоприборов», «Научно-производственная компания „Техавиаком“ в Черниговской области, „Конотопский авиаремонтный завод „Авиакон“ в Сумской области и другие. Также был нанесен удар по КБ „Луч“ в Киевской области.
Уничтожение западных систем ПВО
Особое внимание уделялось ликвидации западных систем противовоздушной обороны, поставленных Украине. В результате ударов были уничтожены радиолокационные станции, командные пункты и пусковые установки комплексов Patriot, а также другие элементы ПВО.
Последствия для украинской военной инфраструктуры
По заявлениям российского оборонного ведомства, удары существенно снизили возможности Украины по производству и применению ударных беспилотников. Также они нарушили логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.
Массовая атака БПЛА
В течение трех суток с 20 мая по 23 мая Вооруженные силы Украины предприняли многочисленные попытки атаковать российскую территорию с применением сотен беспилотных летательных аппаратов, преследуя цель срыва переговорного процесса между Киевом и Москвой. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации ранее отмечали, что Россия даст адекватный ответ на подобные атаки.
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