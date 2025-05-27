Полыхала вся Украина: Минобороны раскрыло, как Россия ответила на многодневные налеты дронов. Карта

Россия нанесла серию ударов по военным объектам Украины
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С 20 по 26 мая российская армия поразила ряд стратегических объектов
С 20 по 26 мая российская армия поразила ряд стратегических объектов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 20 мая Украина значительно увеличила количество атак БПЛА по регионам РФ. По данным Минобороны РФ, только за неделю было уничтожено и перехвачено более 2 300 ударных дронов, из которых почти 1 500 — вне зоны специальной военной операции. В ответ на это ВС РФ нанесли массированные удары по украинским заводам и складам с техникой и боеприпасами. Сегодня, 27 июня, Минобороны поделилось результатом своей работы. 

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Российский ответ: удары по военным объектам Украины

В ответ на эти действия российские Вооруженные силы нанесли серию массированных ударов высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Минобороны подчеркивает, что удары наносились исключительно по инфраструктуре, связанной с военной и оборонной промышленностью Украины.

С 20 по 26 мая российская армия поразила ряд стратегических объектов:

  • аэродромы и склады боеприпасов в Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и других областях;
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников;
  • заводы по производству ракетного оружия, БПЛА, радиоэлектроники и взрывчатых веществ;
  • объекты радио- и радиотехнической разведки, а также центры управления беспилотниками.

Пострадали следующие заводы: «Луч» и «СПЕЦОБОРОНМАШ» в Житомирской области, «Завод Рапид», «Черниговский завод радиоприборов», «Научно-производственная компания „Техавиаком“ в Черниговской области, „Конотопский авиаремонтный завод „Авиакон“ в Сумской области и другие. Также был нанесен удар по КБ „Луч“ в Киевской области. 

Удары наносились по инфраструктуре, связанной с военной и оборонной промышленностью Украины (архивное фото)
Удары наносились по инфраструктуре, связанной с военной и оборонной промышленностью Украины (архивное фото)
Фото:

Уничтожение западных систем ПВО

Особое внимание уделялось ликвидации западных систем противовоздушной обороны, поставленных Украине. В результате ударов были уничтожены радиолокационные станции, командные пункты и пусковые установки комплексов Patriot, а также другие элементы ПВО.

Последствия для украинской военной инфраструктуры

По заявлениям российского оборонного ведомства, удары существенно снизили возможности Украины по производству и применению ударных беспилотников. Также они нарушили логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

На территории России было зафиксировано 788 попыток применения украинских беспилотников
На территории России было зафиксировано 788 попыток применения украинских беспилотников
Фото:

Массовая атака БПЛА

В течение трех суток с 20 мая по 23 мая Вооруженные силы Украины предприняли многочисленные попытки атаковать российскую территорию с применением сотен беспилотных летательных аппаратов, преследуя цель срыва переговорного процесса между Киевом и Москвой. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации ранее отмечали, что Россия даст адекватный ответ на подобные атаки.

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С 20 мая Украина значительно увеличила количество атак БПЛА по регионам РФ. По данным Минобороны РФ, только за неделю было уничтожено и перехвачено более 2 300 ударных дронов, из которых почти 1 500 — вне зоны специальной военной операции. В ответ на это ВС РФ нанесли массированные удары по украинским заводам и складам с техникой и боеприпасами. Сегодня, 27 июня, Минобороны поделилось результатом своей работы.  Российский ответ: удары по военным объектам Украины В ответ на эти действия российские Вооруженные силы нанесли серию массированных ударов высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям ВПК Украины. Минобороны подчеркивает, что удары наносились исключительно по инфраструктуре, связанной с военной и оборонной промышленностью Украины. С 20 по 26 мая российская армия поразила ряд стратегических объектов: Пострадали следующие заводы: «Луч» и «СПЕЦОБОРОНМАШ» в Житомирской области, «Завод Рапид», «Черниговский завод радиоприборов», «Научно-производственная компания „Техавиаком“ в Черниговской области, „Конотопский авиаремонтный завод „Авиакон“ в Сумской области и другие. Также был нанесен удар по КБ „Луч“ в Киевской области.  Уничтожение западных систем ПВО Особое внимание уделялось ликвидации западных систем противовоздушной обороны, поставленных Украине. В результате ударов были уничтожены радиолокационные станции, командные пункты и пусковые установки комплексов Patriot, а также другие элементы ПВО. Последствия для украинской военной инфраструктуры По заявлениям российского оборонного ведомства, удары существенно снизили возможности Украины по производству и применению ударных беспилотников. Также они нарушили логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ. Массовая атака БПЛА В течение трех суток с 20 мая по 23 мая Вооруженные силы Украины предприняли многочисленные попытки атаковать российскую территорию с применением сотен беспилотных летательных аппаратов, преследуя цель срыва переговорного процесса между Киевом и Москвой. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации ранее отмечали, что Россия даст адекватный ответ на подобные атаки.
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