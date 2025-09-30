Скончался экс-редактор знаменитого журнала «Огонек»

Не стало журналиста и поэта Виталия Коротича
На 90-м году жизни скончался российский журналист и поэт Виталий Коротич. Он возглавлял журнал «Огонек» в годы перестройки. Информацию предоставил историк Виктор Мироненко.

«29 сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем», — рассказал Мироненко в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

За свою жизнь Коротич был удостоен большого количества наград. Среди них — Орден Почета, орден Октябрьской Революции, премия СП СССР имени А. Н. Толстого и другие. Помимо творчества, журналист также занимался политической деятельностью.

