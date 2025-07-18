Белорусским военным дадут больше машин и дронов

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил указ, предусматривающий внедрение дополнительных мер по оснащению вооруженных сил транспортными средствами и беспилотниками в условиях военного времени. Об этом сообщила пресс-служба белорусского главы.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ №282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами», — указано на сайте президента. Там уточнили что это будет осуществляться в период мобилизации и военного времени.
Изменения внесены в Положение о военно-транспортной обязанности, согласно которым эта обязанность теперь распространяется и на транспортные средства, переданные гражданам по договорам лизинга. Кроме того, определен порядок установления мобилизационных заданий для организаций — поставщиков транспорта, а также их учета при мобилизационном развертывании. Министерство обороны получило право формировать перечни необходимых запчастей и оборудования, а контроль за исполнением военно-транспортной обязанности возложен на Совет Министров.
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