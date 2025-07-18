Белорусским военным дадут больше машин и дронов

Лукашенко расширил меры по обеспечению войск дронами и транспортом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дополнительные дроны будут предоставлять в период военного времени в Беларуси
Дополнительные дроны будут предоставлять в период военного времени в Беларуси Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил указ, предусматривающий внедрение дополнительных мер по оснащению вооруженных сил транспортными средствами и беспилотниками в условиях военного времени. Об этом сообщила пресс-служба белорусского главы.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ №282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами», — указано на сайте президента. Там уточнили что это будет осуществляться в период мобилизации и военного времени.

Изменения внесены в Положение о военно-транспортной обязанности, согласно которым эта обязанность теперь распространяется и на транспортные средства, переданные гражданам по договорам лизинга. Кроме того, определен порядок установления мобилизационных заданий для организаций — поставщиков транспорта, а также их учета при мобилизационном развертывании. Министерство обороны получило право формировать перечни необходимых запчастей и оборудования, а контроль за исполнением военно-транспортной обязанности возложен на Совет Министров. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил указ, предусматривающий внедрение дополнительных мер по оснащению вооруженных сил транспортными средствами и беспилотниками в условиях военного времени. Об этом сообщила пресс-служба белорусского главы. «Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 июля подписал Указ №282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами», — указано на сайте президента. Там уточнили что это будет осуществляться в период мобилизации и военного времени. Изменения внесены в Положение о военно-транспортной обязанности, согласно которым эта обязанность теперь распространяется и на транспортные средства, переданные гражданам по договорам лизинга. Кроме того, определен порядок установления мобилизационных заданий для организаций — поставщиков транспорта, а также их учета при мобилизационном развертывании. Министерство обороны получило право формировать перечни необходимых запчастей и оборудования, а контроль за исполнением военно-транспортной обязанности возложен на Совет Министров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...