19 июля 2025

Страшная авария произошла в Крыму, есть погибшие

Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители и пассажиры вылетели на дорогу: страшная авария в Крыму
Водители и пассажиры вылетели на дорогу: страшная авария в Крыму Фото:

В Черноморском районе Крыма произошло тяжелое ДТП с участием нескольких автомобилей. Один из автомобилей от удара загорелся, пострадавшие вылетали из салонов на проезжую часть. Об этом сообщают СМИ. 

«Авария случилась в районе поселка Черноморское. Столкнулись несколько машин, одну из них отбросило в сторону, после чего она загорелась. Люди вылетали из автомобилей, среди пострадавших есть маленький ребенок. Предварительно, не обошлось без погибших», — сообщает телеканал РЕН ТВ в telegram-канале. 

На место прибыли бригады скорой помощи. Местные жители до приезда медиков пытались оказать первую помощь пострадавшим. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия и точное количество жертв.

Ранее, 9 июля, крупное ДТП с участием детей произошло в Зарайском округе Московской области, где в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб ребенок, а еще несколько несовершеннолетних получили травмы. В обоих случаях обстоятельства аварий выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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В Черноморском районе Крыма произошло тяжелое ДТП с участием нескольких автомобилей. Один из автомобилей от удара загорелся, пострадавшие вылетали из салонов на проезжую часть. Об этом сообщают СМИ.  «Авария случилась в районе поселка Черноморское. Столкнулись несколько машин, одну из них отбросило в сторону, после чего она загорелась. Люди вылетали из автомобилей, среди пострадавших есть маленький ребенок. Предварительно, не обошлось без погибших», — сообщает телеканал РЕН ТВ в telegram-канале.  На место прибыли бригады скорой помощи. Местные жители до приезда медиков пытались оказать первую помощь пострадавшим. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия и точное количество жертв. Ранее, 9 июля, крупное ДТП с участием детей произошло в Зарайском округе Московской области, где в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб ребенок, а еще несколько несовершеннолетних получили травмы. В обоих случаях обстоятельства аварий выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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