Reuters: нефтегазовые доходы России в июле упадут на 37%

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Нефтяные доходы России упадут на треть
Нефтяные доходы России упадут на треть Фото:

В июле нефтегазовые доходы России могут снизиться на 37% в годовом выражении, до 680 млрд рублей. Об этом пишет агентство Reuters.

"Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа в июле могут снизиться на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив около 680 млрд рублей", — говорится в материале агентства. Однако по сравнению с июнем ожидается рост на 37% благодаря уплате квартального налога на добычу углеводородов.

За январь–июль доходы сократятся примерно на 20%, до 5,4 трлн рублей. В июне поступления впервые с января 2023 года опустились ниже 500 млрд рублей из-за падения цен на нефть, что потребовало продажи валюты из ФНБ. Аналитики считают, что дефицит бюджета к концу 2025 года может достигнуть 8 трлн рублей из-за высоких расходов.

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В июле нефтегазовые доходы России могут снизиться на 37% в годовом выражении, до 680 млрд рублей. Об этом пишет агентство Reuters. "Доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа в июле могут снизиться на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив около 680 млрд рублей", — говорится в материале агентства. Однако по сравнению с июнем ожидается рост на 37% благодаря уплате квартального налога на добычу углеводородов. За январь–июль доходы сократятся примерно на 20%, до 5,4 трлн рублей. В июне поступления впервые с января 2023 года опустились ниже 500 млрд рублей из-за падения цен на нефть, что потребовало продажи валюты из ФНБ. Аналитики считают, что дефицит бюджета к концу 2025 года может достигнуть 8 трлн рублей из-за высоких расходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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