Масляков-младший заработал на КВНе 1,6 млрд рублей

Российский телеведущий Александр Масляков-младший заработал на юмористической передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год. Об этом сообщает Газета.ru, со ссылкой на «Страсти».
«Доходы „АМИК“ (которым владеет Масляков — прим. URA.RU) за 2024 год составили 1,6 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила 210,6 миллионов рублей», — указано в материале. Судя по информации, телепередача получает финансирование от Первого канала, а также от участников, которые платят взносы от 10 до 20 тысяч рублей.
Также, Масляков-младший, также владеет бизнесами ООО «Планета», ООО «КВН кафе», ООО «КВН сувенир» и ООО «КВН продакшн». Доход этих фирм, в сумме, составил 43,5 миллиона рублей за 2024 год, указано в материале.
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