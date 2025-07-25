Масляков-младший заработал на КВНе 1,6 млрд рублей

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Масляков-младший владеет минимум пятью бизнесами, сообщают в СМИ
Масляков-младший владеет минимум пятью бизнесами, сообщают в СМИ Фото:

Российский телеведущий Александр Масляков-младший заработал на юмористической передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год. Об этом сообщает Газета.ru, со ссылкой на «Страсти».

«Доходы „АМИК“ (которым владеет Масляков — прим. URA.RU) за 2024 год составили 1,6 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила 210,6 миллионов рублей», — указано в материале. Судя по информации, телепередача получает финансирование от Первого канала, а также от участников, которые платят взносы от 10 до 20 тысяч рублей.

Также, Масляков-младший, также владеет бизнесами ООО «Планета», ООО «КВН кафе», ООО «КВН сувенир» и ООО «КВН продакшн». Доход этих фирм, в сумме, составил 43,5 миллиона рублей за 2024 год, указано в материале.

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Российский телеведущий Александр Масляков-младший заработал на юмористической передаче КВН 1,6 млрд рублей за 2024 год. Об этом сообщает Газета.ru, со ссылкой на «Страсти». «Доходы „АМИК“ (которым владеет Масляков — прим. URA.RU) за 2024 год составили 1,6 млрд рублей, при этом чистая прибыль составила 210,6 миллионов рублей», — указано в материале. Судя по информации, телепередача получает финансирование от Первого канала, а также от участников, которые платят взносы от 10 до 20 тысяч рублей. Также, Масляков-младший, также владеет бизнесами ООО «Планета», ООО «КВН кафе», ООО «КВН сувенир» и ООО «КВН продакшн». Доход этих фирм, в сумме, составил 43,5 миллиона рублей за 2024 год, указано в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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