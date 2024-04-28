Обвиняемым начали предлагать отправиться на СВО, чтобы избежать тюрьмы

28 апреля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Документ, который СКР предоставляет фигуранту расследования, называется «Разъяснение» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU СКР и другие правоохранительные органы начали выступать в роли рекрутеров, предлагая фигурантам уголовных дел службу на специальной военной операции в качестве альтернативы наказанию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». «Документ, который руководитель следственного органа СКР или его заместитель предоставляет фигуранту расследования, называется „Разъяснение“», — передает « Коммерсантъ» . В нем указано, что в соответствии с законодательством во время мобилизации или после заключения контракта с вооруженными силами возможно освобождение от уголовной ответственности. Обвиняемым предоставляется возможность подписать документ, который затем передается в военное подразделение. Как только командир подразделения направляет запрос, уголовное преследование может быть остановлено. Согласно информации «Коммерсанта», эта практика уже применяется на недавно присоединенных к РФ территориях и в приграничных районах. Издание MSK1.RU ознакомилось с образцом документа, который ссылается на статью 78.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую освобождение от уголовной ответственности в период мобилизации или военного времени. Данная статья была введена в действие 23 марта 2024 года и касается возможности освобождения для лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за исключением осужденных за педофилию, терроризм и государственную измену. Адвокаты выражают опасения по поводу этой практики, указывая на необходимость усиленного контроля за освобожденными и урегулирования процесса на законодательном уровне, чтобы избежать возможности «прохождения через горячую точку» серьезными преступниками. По словам адвоката Александра Почуева, ожидаются межведомственные совещания и возможное появление актов Верховного и Конституционных судов для обсуждения практических проблем применения новелл. Статья вступила в силу совсем недавно — 23 марта 2024 года Сайт издания MSK1.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СКР и другие правоохранительные органы начали выступать в роли рекрутеров, предлагая фигурантам уголовных дел службу на специальной военной операции в качестве альтернативы наказанию. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ». «Документ, который руководитель следственного органа СКР или его заместитель предоставляет фигуранту расследования, называется „Разъяснение“», — передает «Коммерсантъ». В нем указано, что в соответствии с законодательством во время мобилизации или после заключения контракта с вооруженными силами возможно освобождение от уголовной ответственности. Обвиняемым предоставляется возможность подписать документ, который затем передается в военное подразделение. Как только командир подразделения направляет запрос, уголовное преследование может быть остановлено. Согласно информации «Коммерсанта», эта практика уже применяется на недавно присоединенных к РФ территориях и в приграничных районах. Издание MSK1.RU ознакомилось с образцом документа, который ссылается на статью 78.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую освобождение от уголовной ответственности в период мобилизации или военного времени. Данная статья была введена в действие 23 марта 2024 года и касается возможности освобождения для лиц, обвиняемых в совершении преступлений, за исключением осужденных за педофилию, терроризм и государственную измену. Адвокаты выражают опасения по поводу этой практики, указывая на необходимость усиленного контроля за освобожденными и урегулирования процесса на законодательном уровне, чтобы избежать возможности «прохождения через горячую точку» серьезными преступниками. По словам адвоката Александра Почуева, ожидаются межведомственные совещания и возможное появление актов Верховного и Конституционных судов для обсуждения практических проблем применения новелл.