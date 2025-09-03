Руководство Украины с самого начала пыталось втянуть Польшу в конфликт с Россией. Об этом заявил бывший президент Польши Анджей Дуда.
«Украина с самого начала пыталась втянуть всех в войну. Это очевидно, это в их интересах», — сказал Дуда, пишет польское издание Do Rzeczy. Экс-президент подчеркнул, что это было в интересах Киева, поскольку Украина искала союзников, готовых активно участвовать в боевых действиях на ее стороне.
Отношения между Варшавой и Киевом в последние годы были непростыми, несмотря на поддержку, которую Польша оказывала Украине в различных сферах, включая гуманитарную и военную помощь. Одним из наиболее острых моментов стал инцидент 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводув, где на территорию страны упала ракета, приведшая к гибели двух человек. Сразу после трагедии возникли различные версии происхождения ракеты: Киев настаивал, что она была выпущена из России, в то время как Москва отрицала свою причастность. Дуда заявил, что Зеленский оказывал давление на польскую сторону, добиваясь признания российской причастности к инциденту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.