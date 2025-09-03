«Украинизация спорта всем надоела»: Захарова высказалась о ситуации в «ПСЖ»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отношения между российским вратарем «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым и его украинским одноклубником Ильей Забарным. Она заявила, что повальная украинизация спорта и международной повестки надоела всему мировому сообществу.
«Эта украинизация повальная — что спорта, что международной повестки в целом — уже всем надоела. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает», — сказала Захарова журналистам на полях Восточного экономического форума. Ее слова приводит РИА Новости.
Она подчеркнула, что подобная политика препятствует развитию мирового спорта, разрушает его основы, наносит серьезный ущерб мировой культуре и сдерживает процессы международного сотрудничества и взаимодействия. Захарова также добавила, что инициатива по продвижению украинизации является намеренно навязанной и искусственной. По ее мнению, мировое сообщество устало от подобных подходов и осознает лицемерие нынешнего киевского руководства, считая выбранный курс бесперспективным.
Ранее СМИ сообщали, что между Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным произошел конфликт после перехода украинского защитника в «ПСЖ» в августе этого года. По информации источников, главный тренер Луис Энрике настаивал на приглашении Забарного, и после его подписания клуб рассматривал возможность расставания с Сафоновым. Также отмечалось, что между игроками состоялся личный разговор, а на матч Суперкубка УЕФА они летели рядом. При этом Забарный не подписался на Сафонова в соцсетях, в отличие от остальных одноклубников. Тренер сборной России Виталий Кафанов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что футболисты должны взаимодействовать профессионально и действовать в интересах клуба, передает Чемпионат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.