Генсек НАТО Рютте: самолеты четырех стран участвовали в сбитии над Польшей БПЛА

В операции по обезвреживанию дронов над Польшей приняли участие военные самолеты четырех стран-участниц альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Вместе с Польшей были задействованы несколько союзников, в том числе польские F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты и самолёт-заправщик НАТО», — сказал Рютте, выступая на трансляции, которая велась на YouTube-канале НАТО. Он также обвинил в запуске дронов Россию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики были сбиты «три или четыре» дрона, представлявших угрозу. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже сообщила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Польские власти обвинили Россию в нарушении воздушного пространства и организации атаки с использованием беспилотников. По словам Туска, дроны были «российскими», однако никаких подтверждающих доказательств польская сторона не предоставила. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш подчеркнул, что дроны были отправлены со стороны Украины.
В свою очередь, начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко сообщил, что в ночь инцидента белорусская сторона оповестила Польшу и Литву о приближении дронов к их границам. По его словам, Варшава также предупреждала Минск о беспилотниках, которые могли прибыть с территории Украины. Белорусские силы ПВО отслеживали и уничтожали аппараты, сбившиеся с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.