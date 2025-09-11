Дмитрий Быков* признан террористом

Срочная новость
Росфинмониторинг включил писателя и признанного иноагента Дмитрия Быкова (признан иноагентом в России) в список лиц, причисленных к террористам и экстремистам. Об этом сообщает сайт ведомства.
* Признан иноагентом на территории России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!