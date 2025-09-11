В России стартовал новый нацпроект для поддержки молодежи

В Национальном центре «Россия» началась реализация национального проекта «Молодежь и дети», включающего 183 мероприятия для поддержки молодых людей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Проект направлен на создание условий для учебы, творчества и профессионального роста молодежи.
«Сегодня мы говорим, наверное, о самом главном, что волнует нас всех, — о нашем будущем, о том, что нас ждет впереди. Национальные цели развития определенно ориентированы в первую очередь на людей, наших граждан. И одна из наиболее значимых, конечно, это „Реализация потенциала каждого человека“», — заявил Чернышенко. Его слова передает пресс-служба Национального центра «Россия».
Вице-премьер добавил, что добиться успеха в любом направлении — будь то образование или наука — невозможно без талантливых, надежных, увлеченных и образованных специалистов. По его словам, задача правительства по указанию президента состоит в том, чтобы создать такие условия, при которых молодым людям хотелось бы учиться, заниматься, творить и развиваться в интересующих их сферах.
В проект «Молодежь и дети» включено 183 инициативы. Правительство совместно с ведомствами создало целостную систему поддержки, охватывающую различные направления, отметил Чернышенко.
За последние пять лет в стране было построено более 1700 школ, отремонтировано свыше 5000 школ и открыто более 100 детских садов. Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что проект «Билет в будущее» помогает более шести млн школьников с профориентацией, а с 2025/26 учебного года в каждом регионе появятся программы, учитывающие местные потребности рынка труда.
Нацпроект охватывает разные направления, включая науку, международное сотрудничество и патриотическое воспитание. Замминистра науки Денис Секиринский подчеркнул, что установки вроде СКИФ укрепляют технологическое лидерство страны, а руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил успех Всемирного фестиваля молодежи, который объединил 20 тысяч участников из 190 стран. Председатель Движения Первых Артур Орлов добавил, что проект открывает возможности для 12,5 млн участников, включая школьников и студентов.
Гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль представил «Чтецкую программу», направленную на популяризацию чтения среди школьников. Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин отметил успех молодежных инициатив. «За впечатляющими цифрами восьмого сезона — 125 стран-участниц, 3 тысячи финалистов из 58 государств — стоят судьбы реальных людей. Россия действительно страна возможностей», — сказал он. Серия встреч «Платформа будущего: 100 проектов России» до декабря 2025 года представит достижения в социальной сфере, экологии, промышленности и культуре.
