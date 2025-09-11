Зеленский: ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбить все российские дроны

Зеленский подчеркнул, что существует серьезный дисбаланс между стоимостью ракет и дронов
Зеленский подчеркнул, что существует серьезный дисбаланс между стоимостью ракет и дронов

Ни у одной страны мира нет достаточного количества ракет, чтобы сбить все российские беспилотники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Европейские друзья и никто в мире просто не имеют в мире столько ракет, чтобы сбивать все виды дронов», — сказал Зеленский на брифинге, транслировавшемся украинским телеканалом «Общественное». Он подчеркнул, что существует серьезный дисбаланс между стоимостью ракет и дронов. «Ракета, которая стоит миллион, какой бы она ни была, просто не может сбивать дроны, которые стоят десятки тысяч долларов, даже если это 100 тысяч долларов», — отметил президент.

