Россия потратит миллиард на обновление пунктов пропусков через госграницу

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На пунктах пропуска будут установлены современные инспекционно-досмотровые комплексы, заявили в правительстве
На пунктах пропуска будут установлены современные инспекционно-досмотровые комплексы, заявили в правительстве Фото:

На ремонт и техническое обновление пунктов пропуска через государственную границу в период с 2025 по 2027 год будет выделено 859 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве РФ. 

«В 2025–2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей», — говорится в telegram-канале правительства. Отмечается, что уже подписано соответствующее распоряжение.

С помощью федерального финансирования на пунктах пропуска планируется установить современные инспекционно-досмотровые комплексы, которые должны ускорить контрольные процедуры. К 2030 году планируется реконструкция 87 пунктов и завершение оснащения современным оборудованием. Согласно указу президента России Владимира Путина, объем перевозок по международным транспортным коридорам должен увеличиться минимум в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

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На ремонт и техническое обновление пунктов пропуска через государственную границу в период с 2025 по 2027 год будет выделено 859 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве РФ.  «В 2025–2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей», — говорится в telegram-канале правительства. Отмечается, что уже подписано соответствующее распоряжение. С помощью федерального финансирования на пунктах пропуска планируется установить современные инспекционно-досмотровые комплексы, которые должны ускорить контрольные процедуры. К 2030 году планируется реконструкция 87 пунктов и завершение оснащения современным оборудованием. Согласно указу президента России Владимира Путина, объем перевозок по международным транспортным коридорам должен увеличиться минимум в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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