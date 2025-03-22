Россия потратит миллиард на обновление пунктов пропусков через госграницу

На ремонт и техническое обновление пунктов пропуска через государственную границу в период с 2025 по 2027 год будет выделено 859 миллионов рублей. Об этом сообщили в правительстве РФ.
«В 2025–2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей», — говорится в telegram-канале правительства. Отмечается, что уже подписано соответствующее распоряжение.
С помощью федерального финансирования на пунктах пропуска планируется установить современные инспекционно-досмотровые комплексы, которые должны ускорить контрольные процедуры. К 2030 году планируется реконструкция 87 пунктов и завершение оснащения современным оборудованием. Согласно указу президента России Владимира Путина, объем перевозок по международным транспортным коридорам должен увеличиться минимум в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.
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