Бразилия категорично ответила России о перспективах совместных матчей по футболу

Бразилия не планирует товарищеский матч с российской сборной по футболу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бразилия не планирует товарищеских матчей с Россией
Бразилия не планирует товарищеских матчей с Россией Фото:

Сборная Бразилии не будет играть товарищеский матч с национальной командой России в 2026 году. Об этом сообщил директор по коммуникациям Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Фабио Сейшас.

По словам Сейшаса, у бразильской сборной уже утвержден календарь товарищеских матчей на следующий год. «В марте и июне следующего года у нас запланированы матчи с европейскими сборными на стадионах в США, которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч с Россией невозможен», — цитирует представителя CBF портал «Спорт24». Сейшас отметил, что переговоров с российской стороной не ведется, а обсуждений на эту тему нет.

Ранее в СМИ и социальных сетях появлялись слухи о переговорах между футбольными федерациями России и Бразилии. Официального подтверждения этой информации не было. Бразилия готовится к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сборная Бразилии не будет играть товарищеский матч с национальной командой России в 2026 году. Об этом сообщил директор по коммуникациям Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Фабио Сейшас. По словам Сейшаса, у бразильской сборной уже утвержден календарь товарищеских матчей на следующий год. «В марте и июне следующего года у нас запланированы матчи с европейскими сборными на стадионах в США, которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч с Россией невозможен», — цитирует представителя CBF портал «Спорт24». Сейшас отметил, что переговоров с российской стороной не ведется, а обсуждений на эту тему нет. Ранее в СМИ и социальных сетях появлялись слухи о переговорах между футбольными федерациями России и Бразилии. Официального подтверждения этой информации не было. Бразилия готовится к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...