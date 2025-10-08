Бразилия категорично ответила России о перспективах совместных матчей по футболу

Сборная Бразилии не будет играть товарищеский матч с национальной командой России в 2026 году. Об этом сообщил директор по коммуникациям Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Фабио Сейшас.
По словам Сейшаса, у бразильской сборной уже утвержден календарь товарищеских матчей на следующий год. «В марте и июне следующего года у нас запланированы матчи с европейскими сборными на стадионах в США, которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч с Россией невозможен», — цитирует представителя CBF портал «Спорт24». Сейшас отметил, что переговоров с российской стороной не ведется, а обсуждений на эту тему нет.
Ранее в СМИ и социальных сетях появлялись слухи о переговорах между футбольными федерациями России и Бразилии. Официального подтверждения этой информации не было. Бразилия готовится к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
