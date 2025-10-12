Чехия изменила порядок получения виз для Россиян

Изменился порядок подачи документов на краткосрочные визы для российских граждан. Согласно заявлению дипломатической миссии Чехии в России, с 13 октября 2025 года все заявления будут приниматься исключительно через консульский отдел.
«C 13 октября 2025 года заявления на получение краткосрочных виз можно подать только в консульском отделе посольства Чешской Республики в Москве по предварительной записи», — говорится в сообщении официального telegram-канала посольства Чехии. Там добавили, что данное решение связано с прекращением сотрудничества с оператором визовых центров VFS Global, которое завершилось 12 октября.
Как отмечалось ранее, визовые центры Чехии в России прекратили свою работу еще в конце сентября. Это изменение стало частью визовой политики Чехии, которая с февраля действует в отношении граждан России и Белоруссии. Власти страны ранее ввели неопределенный срок запрета на выдачу туристических виз и разрешений на проживание для граждан этих стран.
В посольстве уточнили, что установленные ограничения не распространяются на определенные категории заявителей. Исключения составляют члены семей граждан Чехии или ЕС, а также случаи, когда выдача визы соответствует интересам самой Чешской Республики. Иностранцы, уже имеющие вид на жительство в Чехии, также не подпадают под действие этих ограничений.
