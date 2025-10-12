Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что инициатива по его импичменту во время первого срока была сфабрикована. По словам экс-президента, речь идет о попытке импичмента по украинскому делу, предпринятой в 2019 году.
«Мошенничество с украинским импичментом [против меня] было гораздо более крупной и незаконной мистификацией, чем Уотергейт», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он также выразил надежду, что Конгресс и другие компетентные органы займутся этим делом.
В своем заявлении Дональд Трамп обвинил сенатора-демократа от Калифорнии Адама Шиффа в нечестности и коррупции, отметив многочисленные нарушения законодательства и процедур в ходе разбирательства. По данным американских СМИ, Адам Шифф в 2019 году возглавлял расследование возможных финансовых связей между Трампом и Россией, а также выступал одним из ключевых обвинителей на процессе по делу об импичменте в Сенате в 2020 году. В 2019 году Палата представителей США инициировала процедуру импичмента по так называемому «украинскому делу», однако Сенат не поддержал обвинения, и Трамп остался на посту президента. Специальный прокурор Роберт Мюллер также не выявил доказательств сговора Трампа с Россией, а российская сторона отрицала свою причастность.
