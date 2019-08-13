Артисты, лояльные власти, вдруг начали работать на лайки оппозиции

Вслед за Егором Кридом о протестах заговорили другие звезды шоу-бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Протесты в Москве заставили звезд шоу-бизнеса включиться в политическую повестку: рэпер Егор Крид и певец Сергей Лазарев в своих Instagram-аккаунтах потребовали наказать росгвардейца, ударившего девушку в ходе акции 10 августа. Певцов поддержал ряд коллег. По мнению экспертов, у российских селебрити не остается выбора: часть их аудитории участвует в несанкционированных акциях и оставаться в стороне — значит, потерять слушателей.

Гневный пост, в котором Егор Крид потребовал от властей наказать росгвардейца, был опубликован в понедельник, 12 августа. Рэпер, используя ненормативную лексику, заявил, что лично будет следить за ситуаций и хочет выяснить имя полицейского: «Если у кого-то есть любая информация кто этот „полицецский“, и ФИО Девушки пришлите мне в direct… мимо ЭТОЙ ситуации с насилием я проходить не буду, просто больно на это смотреть» (орфография, пунктуация сохранены). В комментариях к посту отметились несколько российских звезд — Яна Рудковская, Катя Варнава, Лолита Милявская, Сати Казанова и Сергей Лазарев — все они возмутились поведением стража порядка. Лазарев также разместил на своей странице сокращенную версию ролика с избиением участницы митинга.

Позиция звезд по акциям протеста заинтересовала интересна их аудитории — цифры откликов это подтверждают Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Охват аудитории, увидевшей конфликт на митинге, получился впечатляющим. Только на странице Егора Крида ролик с рогвардейцем набрал на текущий момент четыре миллиона просмотров (на аккаунт рэпера подписано 10,9 млн человек). Та же запись в аккаунте Сергея Лазарева при аудитории в 4 млн поклонников набрала 779 тысяч просмотров. Яна Рудковская, Екатерина Варнава, Лолита Милявская и Сати Казанова, поддержавшие Крида в комментариях, — одни из самых популярных персон в российском сегменте Instagram. Их суммарная аудитория составляет около 15 млн пользователей.



Звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский, ранее записавший видеообращение к полицейским с требованием быть гуманнее, объясняет поведение артистов так: участие селебрити в протестах «придает акциям легитимность». Он пояснил, что сам ходил на митинг из-за чувства несправедливости: «Мой голос как москвича никак не представлен.

Думаю, через какое-то время участие в протестах станет модным среди звезд. Но очевидно, кто-то из них попытается заработать преференции на этих настроениях», — предположил Котлярский.

Московская полиция не церемонилась с протестующими еще с самого начала конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Писателя и культуролога Юрия Сапрыкина удивляет: «Все это как-то странно: возникло уж слишком трогательное единодушие». Тем не менее, Сапрыкин подчеркнул, что сочувствие девушке, которую бьют — точно не признак оппозиционности. «Поэтому давайте не отказывать Лолите Милявской и Сергею Лазареву в способности испытывать естественные человеческие реакции. Если остановившиеся часы вдруг показывают правильное время, надо это одобрять», — сказал Сапрыкин «URA.RU».

Представители шоу-бизнеса вынуждены следовать за своей аудиторией, уверен первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Сами звезды — не политики и не трибуны, но фактически у них не осталось выбора, иначе они оказались бы в непростом положении, — сказал Макаркин. — Обратите внимание, артисты, которые сейчас выступают, поддерживают протест скорее морально — мы не слышим от них критики конкретных персон во власти. Они не делают радикальных заявлений, после которых у них могли бы быть проблемы. Это люди, которые хотят и аудиторию не потерять, и с властью не разругаться».

Макаркин напомнил, что Егор Крид ранее участвовал в концерте Beat and meat, организованном властью в день протестной акции 10 августа: «Но он, видимо, почувствовал негативную реакцию аудитории, поэтому начал активно заступаться за девушку, побитую полицейским».

Участие представителей шоу-бизнеса, которые еще вчера были лояльны к действующей власти, в протестной повестке с точки зрения PR-технологий выглядит «топорно», признает в разговоре с «URA.RU» эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова. Она отмечает, что в ситуации, когда одна из знаменитостей на своей странице хочет искренне высказаться на острую тему, «велик риск хайпожорства» со стороны коллег — они немедленно захотят оставить комментарий или сделать репост, это гарантировано позволит им поднять собственную цитируемость, популярность. «Пост, который публикует условный Егор Крид, обречен на большое количество просмотров. Другие представители звездного мира спешат оставить в обсуждении свой комментарий — чтобы просто „засветиться“. Да, это работает, но выглядит не очень искренне».