Путин отреагировал на рост цен в России

Миллионы жителей почувствуют это на своих кошельках

21 января 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объявил о досрочном повышении пенсий для военных пенсионеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал, что власти замечают рост цен в стране и реагируют на это. С этим эксперты URA.RU связывают озвученное им на заседании Совбеза 21 января решение о досрочном повышении пенсий силовикам на те же 8,6%, что и гражданским, а не на запланированные 4%. По мнению политологов, это не единственная группа населения, которая в ближайшем будущем может рассчитывать на поддержку государства. Путин изменил порядок заседания Совета безопасности РФ. Обычно в открытой части была только короткая вступительная речь, где президент обозначал главную тему. На этот раз глава государства поднял вторую тему, не связанную с Совбезом напрямую. Владимир Путин сегодня изменил традиционное начало заседания Совбеза Фото: kremlin.ru «Перед тем как мы начнем работу, хотел бы отдельно остановиться на очень важной теме, важной для миллионов наших граждан. Имеются в виду вопросы пенсионного обеспечения… У гражданских пенсионеров с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, выше инфляции за прошлый год [8,4%]. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2,6 млн человек», — сказал Путин. Президент напомнил, что индексация военных пенсий планировалась с 1 октября на 4%. «Очевидно, это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, кроме того, пришлось бы еще довольно долго. Вместо этого предлагаю проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, а более высоким темпом — на 8,6%, как и для остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», — поставил задачу Путин. Повышение пенсий на уровень, который выше инфляции показывает, что власти видят проблему и реагируют, говорят эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперты считают, что президент своим решение показал: власти видят проблему роста цен и реагируют на нее. «Со стороны общества есть запрос на большее участие государства и большую ответственность за экономическую ситуацию. Военные пенсионеры — не единственная группа. Можно ожидать, что такие решения по отдельным целевым группам будет приниматься и далее, если будет такая возможность. Это в общем политическом курсе, заявленном президентом», — объяснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Данные соцопросов показывают, что рост цен — одна из постоянно волнующих россиян тем, обращает внимание эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Когда Росстат говорит об инфляции в 8,4%, а люди видят, что рост цен на продукты гораздо выше, то это вызывает у них раздражение. Чтобы его сгладить, власти повысили пенсии выше уровня официальной инфляции. И это будет иметь эффект — целевая аудитория, которая видит меры поддержки, должна оценить их позитивно. Не удивлюсь, что позднее будут приняты новые меры поддержки населения. Ожидается послание Путина, очевидно, оно будет сильно социально ориентированным. Вопросы падения доходов граждан является одними из главных. Возможно, в послании будут озвучены новые меры поддержки», — говорит политолог. Повышенные выплаты получат пенсионеры всех силовых структур Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти не дискриминировали военных пенсионеров, когда определили темп повышения их пенсий в 4% и с 1 октября, но бюджетные деньги шли на борьбу с коронавирусом и другой возможности не было, отметил гендиректор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. «Из-за коронавируса, многие траты бюджета были сдвинуты на более поздний период, государство аккумулировало резервы. Сегодняшнее решение Путина свидетельствует, что экономический удар (не говорю об эпидемиологическом) прогнозируется на более слабом уровне, чем ожидалось от „Омикрона“. Да, „Омикрон“ обладает колоссальной поражающей способностью, но по последствием (мобилизация коечного фонда) слабее. И у государства появилась возможность, а Путин не скрывал планов по выравниванию военных пенсий, реализовать откладывавшиеся планы», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин показал, что власти замечают рост цен в стране и реагируют на это. С этим эксперты URA.RU связывают озвученное им на заседании Совбеза 21 января решение о досрочном повышении пенсий силовикам на те же 8,6%, что и гражданским, а не на запланированные 4%. По мнению политологов, это не единственная группа населения, которая в ближайшем будущем может рассчитывать на поддержку государства. Путин изменил порядок заседания Совета безопасности РФ. Обычно в открытой части была только короткая вступительная речь, где президент обозначал главную тему. На этот раз глава государства поднял вторую тему, не связанную с Совбезом напрямую. «Перед тем как мы начнем работу, хотел бы отдельно остановиться на очень важной теме, важной для миллионов наших граждан. Имеются в виду вопросы пенсионного обеспечения… У гражданских пенсионеров с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, выше инфляции за прошлый год [8,4%]. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров. Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генпрокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка 2,6 млн человек», — сказал Путин. Президент напомнил, что индексация военных пенсий планировалась с 1 октября на 4%. «Очевидно, это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, кроме того, пришлось бы еще довольно долго. Вместо этого предлагаю проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на 4%, а более высоким темпом — на 8,6%, как и для остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили вместе с ближайшей пенсией», — поставил задачу Путин. Эксперты считают, что президент своим решение показал: власти видят проблему роста цен и реагируют на нее. «Со стороны общества есть запрос на большее участие государства и большую ответственность за экономическую ситуацию. Военные пенсионеры — не единственная группа. Можно ожидать, что такие решения по отдельным целевым группам будет приниматься и далее, если будет такая возможность. Это в общем политическом курсе, заявленном президентом», — объяснил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Данные соцопросов показывают, что рост цен — одна из постоянно волнующих россиян тем, обращает внимание эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Когда Росстат говорит об инфляции в 8,4%, а люди видят, что рост цен на продукты гораздо выше, то это вызывает у них раздражение. Чтобы его сгладить, власти повысили пенсии выше уровня официальной инфляции. И это будет иметь эффект — целевая аудитория, которая видит меры поддержки, должна оценить их позитивно. Не удивлюсь, что позднее будут приняты новые меры поддержки населения. Ожидается послание Путина, очевидно, оно будет сильно социально ориентированным. Вопросы падения доходов граждан является одними из главных. Возможно, в послании будут озвучены новые меры поддержки», — говорит политолог. Власти не дискриминировали военных пенсионеров, когда определили темп повышения их пенсий в 4% и с 1 октября, но бюджетные деньги шли на борьбу с коронавирусом и другой возможности не было, отметил гендиректор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт. «Из-за коронавируса, многие траты бюджета были сдвинуты на более поздний период, государство аккумулировало резервы. Сегодняшнее решение Путина свидетельствует, что экономический удар (не говорю об эпидемиологическом) прогнозируется на более слабом уровне, чем ожидалось от „Омикрона“. Да, „Омикрон“ обладает колоссальной поражающей способностью, но по последствием (мобилизация коечного фонда) слабее. И у государства появилась возможность, а Путин не скрывал планов по выравниванию военных пенсий, реализовать откладывавшиеся планы», — резюмировал эксперт.