Россия переходит на новую модель управления

Путин озвучил важную установку для губернаторов

30 января 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин указал губернаторам на новую модель управления Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия переходит на новую модель управления. Власти на местах должны напрямую общаться с жителями, вместе с ними обсуждать самые важные для всех вопросы — президент РФ настраивает губернаторов на такую работу, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Владимира Путина с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым 30 января. За последние годы роль местного самоуправления снизилась, но власть должна оправдывать ожидания людей, советоваться с ними, считают аналитики. Беседа президента Путина с губернатором Кувшинниковым прошла в ставшем уже традиционным дистанционном формате. Но это не помешало обстоятельному разговору, тем более что оперативные данные о ситуации в регионе у главы государства лежали на столе. «Вижу по документам, что в целом у вас ситуация устойчивая, стабильная. Это правда», — начал разговор Путин. Вологодский губернатор Олег Кувшинников уловил запрос населения к власти Фото: Александр Мамаев © URA.RU Впрочем, обратил внимание президент, был спад в инвестициях. Кувшинников заверил, что ситуация исправляется, а в 2021 году даже был достигнут «исторический максимум — 207,7 млрд рублей». «После закрытия экспортных рынков мы нащупали новые, переориентировали наш лес, продукцию металлургических предприятий на альтернативные рынки. Сейчас с уверенностью и с оптимизмом смотрим в будущее», — заверил глава региона. Вологодская область вкладывает деньги в дорожную инфраструктуру, в социальную сферу, растут объемы промышленного производства, сообщил Кувшинников. Региональная столица готовится отметить 880 лет со дня рождения, и по этому поводу планируется реконструкция всего ансамбля древнего Вологодского кремля. «Это наша жемчужина, красота неимоверная. Она требует реставрации», — пояснил Кувшинников и получил абсолютную поддержку Путина и со стороны правительства РФ, и со стороны администрации президента. Для жителей страны важно, что власть советуется с ними перед принятием решений, убежден президент РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Особое место в беседе было отведено вопросам взаимодействия региональных властей с населением. По словам Кувшинникова, на Вологодчине свою эффективность доказали градостроительные советы. «Это механизм поддержки муниципалитетов. Принцип один: за решения, которые принимаются на градсоветах, должно проголосовать большинство жителей муниципалитета. Я приезжаю и провожу эти градсоветы», — объяснил губернатор. Кувшинников сообщил, что всего проведен 81 градсовет, по итогам обсуждения на них муниципалитеты получили на свое развитие 160 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. «Это глобальное преобразование наших муниципалитетов, улучшение качества жизни, комфортности. Почти 2,5 тысячи объектов построены или капитально отремонтированы даже в отдаленных населенных пунктах. Все эти градсоветы идут в прямом эфире. Это поистине народная программа, когда бюджет формируют люди», — отметил Кувшинников. Ремонт дворов — один из самых популярных запросов людей в рамках проекта «Народный бюджет» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Есть в регионе и еще один похожий проект — «Народный бюджет». Губернатор пояснил, что жители тоже вовлечены в его формирование: они подают свои заявки на благоустройство двора, детской площадки, ремонт мемориалов — на все, что «влияет на жизнь человека прямо на земле, в шаговой доступности». После эти инициативы финансируются регионом. Путин одобрил: именно так и нужно работать. «Люди должны чувствовать себя участниками этого процесса, что не где-то там непонятно по каким основаниям принимаются градостроительные решения, а именно по совету с людьми. Это абсолютно точно. Мы много раз на этот счет говорили. Если у вас это на практике получается, это очень здорово», — заметил президент. Жители страны готовы активно участвовать в развитии своих регионов и муниципалитетов, и власть должна идти на этот контакт, убеждены эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU С политической точки зрения, это пример формирования «нового института работы с населением в России», пояснил URA.RU доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Это то, что в предшествующие годы во многом не делалось в регионах страны. В ситуации спецоперации, противостояния Запада, требуется вовлечение народа в эти процессы, повышение общественного контроля. Это не отвлечение от протеста, это тренд на формирование новой модели управления страной. Это в целом соответствует исконно русской модели управления, тому, что власть переживает те или иные исторические события вместе с народом — так было в любые кризисные времена», — убежден политолог. Требование обязательного проведения публичных слушаний по градостроительным вопросам отменено, отметил политолог Роман Ларионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вместе с тем эта модель действует не везде и не всегда. Как объяснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов, с одной стороны, Путин требует от чиновников более тесной работы с людьми, привлечение их к принятию решений, с другой — на законодательном уровне в рамках реформы МСУ «форматы такого диалога все больше скукоживаются и становятся необязательными». Так было с публичными слушаниями по градостроительным и иным местным вопросам — с недавнего времени они стали необязательными. «То есть до сих пор шла обратная тенденция — к тому, что принятие решений концентрировалось на более высоких уровнях власти. Органы МСУ лишились определенных полномочий», — отметил Ларионов. Статья по теме Путин показал главное отличие современной России от 90-х Руководство страны все же понимает, что власть «существует не сама для себя, а для того, чтобы действовать в интересах людей и решать их проблемы», убежден вице-президент РАПК, бывший начальник отдела агитации и пропаганды ЦИК «Единой России», руководитель агентства «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов. Поэтому президент Путин обозначил свою позицию безапелляционно. «Власть должна своими делами оправдывать себя. Несмотря на трудности, связанные с проведением спецоперации, жизнь продолжается. Люди хотят жить нормально. Какие-то внутренние конфликты власти не нужны. Ведь внутри [общества] может зреть какое угодно раздражение. Скрытые мотивы могут будоражить умы людей, и власти давать лишний повод для раздражения ни к чему», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия переходит на новую модель управления. Власти на местах должны напрямую общаться с жителями, вместе с ними обсуждать самые важные для всех вопросы — президент РФ настраивает губернаторов на такую работу, объяснили URA.RU эксперты итоги встречи Владимира Путина с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым 30 января. За последние годы роль местного самоуправления снизилась, но власть должна оправдывать ожидания людей, советоваться с ними, считают аналитики. Беседа президента Путина с губернатором Кувшинниковым прошла в ставшем уже традиционным дистанционном формате. Но это не помешало обстоятельному разговору, тем более что оперативные данные о ситуации в регионе у главы государства лежали на столе. «Вижу по документам, что в целом у вас ситуация устойчивая, стабильная. Это правда», — начал разговор Путин. Впрочем, обратил внимание президент, был спад в инвестициях. Кувшинников заверил, что ситуация исправляется, а в 2021 году даже был достигнут «исторический максимум — 207,7 млрд рублей». «После закрытия экспортных рынков мы нащупали новые, переориентировали наш лес, продукцию металлургических предприятий на альтернативные рынки. Сейчас с уверенностью и с оптимизмом смотрим в будущее», — заверил глава региона. Вологодская область вкладывает деньги в дорожную инфраструктуру, в социальную сферу, растут объемы промышленного производства, сообщил Кувшинников. Региональная столица готовится отметить 880 лет со дня рождения, и по этому поводу планируется реконструкция всего ансамбля древнего Вологодского кремля. «Это наша жемчужина, красота неимоверная. Она требует реставрации», — пояснил Кувшинников и получил абсолютную поддержку Путина и со стороны правительства РФ, и со стороны администрации президента. Особое место в беседе было отведено вопросам взаимодействия региональных властей с населением. По словам Кувшинникова, на Вологодчине свою эффективность доказали градостроительные советы. «Это механизм поддержки муниципалитетов. Принцип один: за решения, которые принимаются на градсоветах, должно проголосовать большинство жителей муниципалитета. Я приезжаю и провожу эти градсоветы», — объяснил губернатор. Кувшинников сообщил, что всего проведен 81 градсовет, по итогам обсуждения на них муниципалитеты получили на свое развитие 160 млрд рублей из областного и федерального бюджетов. «Это глобальное преобразование наших муниципалитетов, улучшение качества жизни, комфортности. Почти 2,5 тысячи объектов построены или капитально отремонтированы даже в отдаленных населенных пунктах. Все эти градсоветы идут в прямом эфире. Это поистине народная программа, когда бюджет формируют люди», — отметил Кувшинников. Есть в регионе и еще один похожий проект — «Народный бюджет». Губернатор пояснил, что жители тоже вовлечены в его формирование: они подают свои заявки на благоустройство двора, детской площадки, ремонт мемориалов — на все, что «влияет на жизнь человека прямо на земле, в шаговой доступности». После эти инициативы финансируются регионом. Путин одобрил: именно так и нужно работать. С политической точки зрения, это пример формирования «нового института работы с населением в России», пояснил URA.RU доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Это то, что в предшествующие годы во многом не делалось в регионах страны. В ситуации спецоперации, противостояния Запада, требуется вовлечение народа в эти процессы, повышение общественного контроля. Вместе с тем эта модель действует не везде и не всегда. Как объяснил URA.RU директор Центра стратегического консалтинга Роман Ларионов, с одной стороны, Путин требует от чиновников более тесной работы с людьми, привлечение их к принятию решений, с другой — на законодательном уровне в рамках реформы МСУ «форматы такого диалога все больше скукоживаются и становятся необязательными». Так было с публичными слушаниями по градостроительным и иным местным вопросам — с недавнего времени они стали необязательными. «То есть до сих пор шла обратная тенденция — к тому, что принятие решений концентрировалось на более высоких уровнях власти. Органы МСУ лишились определенных полномочий», — отметил Ларионов. Руководство страны все же понимает, что власть «существует не сама для себя, а для того, чтобы действовать в интересах людей и решать их проблемы», убежден вице-президент РАПК, бывший начальник отдела агитации и пропаганды ЦИК «Единой России», руководитель агентства «Максимов-консалтинг» Андрей Максимов. Поэтому президент Путин обозначил свою позицию безапелляционно. «Власть должна своими делами оправдывать себя. Несмотря на трудности, связанные с проведением спецоперации, жизнь продолжается. Люди хотят жить нормально. Какие-то внутренние конфликты власти не нужны. Ведь внутри [общества] может зреть какое угодно раздражение. Скрытые мотивы могут будоражить умы людей, и власти давать лишний повод для раздражения ни к чему», — резюмировал политолог.