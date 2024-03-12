Путин определился с главным принципом отбора кадров в России

Идея родилась в Китае, воплотилась в Сингапуре

12 марта 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин окончательно определился с главным принципом кадровой политики в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» президент РФ Владимир Путин окончательно дал понять, что в кадровой политике страны будет использоваться меритократический подход. К руководству в органы власти, крупные госучреждения и бизнес-структуры будут приходить талантливые управленцы. И наличие влиятельного и богатого родственника неважно, пояснили URA.RU политологи. Идея Конфуция успешно воплощена в ряде стран и даже позволила сотворить «сингапурское экономическое чудо». Встречу с победителями конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Путин начал с главной цифры — более миллиона человек попробовали свои силы в этой системе отбора лучших управленцев. «Это самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире. Это круто», — заявил Путин. Глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров является бессменным лидером проекта с 2017 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Остается высоким интерес к конкурсу у граждан других государств, которые хотят жить и работать в России. 29 человек и 12 стран (США, Франция, Греция, Болгария, страны СНГ) из числа участников четвертого сезона уже получили российское гражданство. Активны жители новых регионов. В этом году среди конкурсантов и победителей «Лидеров России» есть и участники СВО, для которых разработана отдельная программа подготовки «Время героев». «Уже поступило 30 тысяч заявок. Будет строгий отбор. У тех, кто не попадет с первого захода, есть все шансы повторить заявку и попасть на эту платформу», — заверил Путин. По словам президента, высокая должность — все-таки «не самоцель конкурса». Но все же 470 человек уже добились этого: шесть победителей работают заместителями федеральных министров, пять — губернаторами, 10 — мэрами, есть депутаты Госдумы и члены Совфеда, восемь человек уехали работать в новые регионы. «Главное преимущество этой системы подготовки, отбора кадров заключается в том, что это не „позвоночная“ система. Не по звонкам делается, а по личным и деловым качествам», — заявил Путин. Конкурс «Лидеры России» стал эффективным инструментом для формирования управленческих команд на федеральном и региональном уровнях, а также в бизнесе Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встречу в Кремль приехали не только победители юбилейного пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» (завершился в феврале), но и победители и участники прошлых сезонов. Президент традиционно много шутил, настраивая собеседников на свободное общение. Лидеры охотно делились своими достижениями и планами. Завотделением хирургии новорожденных перинатального центра в подмосковной Балашихе Юлия Шугина рассказала Путину о своей работе: она оперирует младенцев. Президент искренне был удивлен — насколько выверенными должны быть все движения хирурга. «Какие амбиции у вас есть?» — поинтересовался после впечатляющего рассказа Путин. Юлия прямо ответила, что хотела бы возглавить многопрофильную детскую клинику, а еще лучше — создать такое учреждение с нуля. «Это будет очень интересный вызов», — заявила она. Президент намекнул, что для этого просто нужно «кое с кем посоветоваться». Ямальский губернатор Дмитрий Артюхов не успел дойти до финала конкурса «Лидеры России» — его назначили главой региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди участников встречи оказались и два губернатора — Дмитрий Артюхов (Ямал) и Виталий Хоценко (Омская область). Их карьерный рост случился не только после конкурса «Лидеры России», но и внутри него — оба стали наставниками для других участников. Что особо приметил Артюхов: среди нынешних лидеров нет ни одного, кто испугался бы поехать работать на Крайний Север. «В других местах слышу «нет», лидеры все готовы. Ямал всегда развивался, благодаря таким вот лидерам. В свое время это были фронтовики [ветераны Великой Отечественной], которые создали залог энергетической безопасности нашей страны», — отметил Артюхов. Из числа победителей конкурса «Лидеры России» пятеро ушли в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сегодня среди лидеров — снова фронтовики. Но уже участники и ветераны спецоперации (пятеро из победителей конкурса ушли на СВО). Один из них — Амир Аккао из Карачаево-Черкесии. Получив в 2022 году повестку, он ушел на фронт, хотя дома осталась мама и жена с тремя детьми. Он ни о чем не просил Путина, а лишь сказал «спасибо» за программу «Время героев». «Это от всех ребят, которые находятся „там“ и которые могут получить возможность развиваться и двигаться дальше», — сказал Амир. Президент в ответ передал поклон маме бойца, которая «воспитала воина в широком смысле». «Благодаря таким людям, как вы, мы чувствуем себя уверенно, — отметил Путин. — На таких людей нужно полагаться. Это платформа для движения вперед». Медсестра Александра Родионова считает своим долгом спасать жизни раненых бойцов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Еще одна участница СВО — медсестра Александра Родионова. Дома ее ждут два сына. Путин поинтересовался, как они одни справляются. Женщина сказала, что спокойна за ребят: «ни один комнатный цветок не погиб», а единственный вопрос, который задают ей дети: «Мам, как ты там?» «Вам кто-нибудь говорил, что вам очень идет военная форма?» — сделал комплимент Путин. Оказалось, что говорили, и не раз, поэтому Александра и не спешит с ней расставаться. Путин общался с лидерами больше часа. Он оценил в них «нацеленность на конкретный, а не отвлеченный результат». «Когда встречаешься с такими людьми, чувство надеги возникает: Россия будет в надежных руках», — заявил президент в завершении встречи. Новость по теме Артюхов пригласил Путина приехать в ЯНАО. Видео Активное обновление кадров на всех уровнях власти в России фактически началось с запуском конкурса управленцев «Лидеры России», что повышает эффективность публичной власти, делает ее ориентированной на человека, считают эксперты. Растет и доверие к самому формату конкурса. На предыдущей встрече в 2022 году Путин говорил о том, что главная миссия управленцев любого уровня — «служение людям». Президент Путин выстраивает новый подход к управлению в стране, пояснили URA.RU политологи. Как отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, речь идет о меритократии, то есть «власти достойных»: это принцип, когда к руководству приходят самые способные люди, и их карьерный рост не зависит от происхождения и достатка человека. Такой подход, считает Минченко, «показывает достаточно высокую эффективность». «Огромное количество конкурсов, обучающих программ, систем переподготовки, менторства — все это дает серьезный результат», — отметил Минченко. Среди сегодняшних гостей президента Владимира Путина были победители и участники «Лидеров России» разных лет, некоторые из которых уже добились карьерных высот Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС О меритократии писал еще Конфуций, но к этому принципу реально обратились только в середине ХХ века. А наиболее успешно он был реализован премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю, которого называют «архитектором сингапурского экономического чуда». С помощью меритократического подхода он создал одну из самых успешных и богатых экономик Азии. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, в России время пойти по этому пути «настало давно». Высококвалифицированные управленцы, способные к нестандартным и прорывным решениям, нужны российской экономике и власти. «Важен и социальный аспект, — продолжает политолог, — в обществе существует высокий запрос на социальную справедливость и развитие социальных лифтов. Клановость и кумовство по-прежнему не является редким явлением для власти, особенно в регионах. Это момент для объединения усилий талантливых людей». Новость по теме Путин: на программу «Время героев» поступило 30 тысяч заявок Этот путь легким точно не будет, и прийти к реальной меритократии слишком сложно, и едва ли возможно, скептически настроен руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «В нынешней элите ключевые позиции — это производное от принадлежности к узкому кругу „своих“. Меритократии в России не будет, но, возможно, что на роль ответственных исполнителей будут подбирать не только по принципу лояльности, но и по профессиональным качествам», — считает Калачев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» президент РФ Владимир Путин окончательно дал понять, что в кадровой политике страны будет использоваться меритократический подход. К руководству в органы власти, крупные госучреждения и бизнес-структуры будут приходить талантливые управленцы. И наличие влиятельного и богатого родственника неважно, пояснили URA.RU политологи. Идея Конфуция успешно воплощена в ряде стран и даже позволила сотворить «сингапурское экономическое чудо». Встречу с победителями конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Путин начал с главной цифры — более миллиона человек попробовали свои силы в этой системе отбора лучших управленцев. «Это самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире. Это круто», — заявил Путин. Остается высоким интерес к конкурсу у граждан других государств, которые хотят жить и работать в России. 29 человек и 12 стран (США, Франция, Греция, Болгария, страны СНГ) из числа участников четвертого сезона уже получили российское гражданство. Активны жители новых регионов. В этом году среди конкурсантов и победителей «Лидеров России» есть и участники СВО, для которых разработана отдельная программа подготовки «Время героев». «Уже поступило 30 тысяч заявок. Будет строгий отбор. У тех, кто не попадет с первого захода, есть все шансы повторить заявку и попасть на эту платформу», — заверил Путин. По словам президента, высокая должность — все-таки «не самоцель конкурса». Но все же 470 человек уже добились этого: шесть победителей работают заместителями федеральных министров, пять — губернаторами, 10 — мэрами, есть депутаты Госдумы и члены Совфеда, восемь человек уехали работать в новые регионы. На встречу в Кремль приехали не только победители юбилейного пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» (завершился в феврале), но и победители и участники прошлых сезонов. Президент традиционно много шутил, настраивая собеседников на свободное общение. Лидеры охотно делились своими достижениями и планами. Завотделением хирургии новорожденных перинатального центра в подмосковной Балашихе Юлия Шугина рассказала Путину о своей работе: она оперирует младенцев. Президент искренне был удивлен — насколько выверенными должны быть все движения хирурга. «Какие амбиции у вас есть?» — поинтересовался после впечатляющего рассказа Путин. Юлия прямо ответила, что хотела бы возглавить многопрофильную детскую клинику, а еще лучше — создать такое учреждение с нуля. «Это будет очень интересный вызов», — заявила она. Президент намекнул, что для этого просто нужно «кое с кем посоветоваться». Среди участников встречи оказались и два губернатора — Дмитрий Артюхов (Ямал) и Виталий Хоценко (Омская область). Их карьерный рост случился не только после конкурса «Лидеры России», но и внутри него — оба стали наставниками для других участников. Что особо приметил Артюхов: среди нынешних лидеров нет ни одного, кто испугался бы поехать работать на Крайний Север. «В других местах слышу «нет», лидеры все готовы. Сегодня среди лидеров — снова фронтовики. Но уже участники и ветераны спецоперации (пятеро из победителей конкурса ушли на СВО). Один из них — Амир Аккао из Карачаево-Черкесии. Получив в 2022 году повестку, он ушел на фронт, хотя дома осталась мама и жена с тремя детьми. Он ни о чем не просил Путина, а лишь сказал «спасибо» за программу «Время героев». «Это от всех ребят, которые находятся „там“ и которые могут получить возможность развиваться и двигаться дальше», — сказал Амир. Еще одна участница СВО — медсестра Александра Родионова. Дома ее ждут два сына. Путин поинтересовался, как они одни справляются. Женщина сказала, что спокойна за ребят: «ни один комнатный цветок не погиб», а единственный вопрос, который задают ей дети: «Мам, как ты там?» «Вам кто-нибудь говорил, что вам очень идет военная форма?» — сделал комплимент Путин. Оказалось, что говорили, и не раз, поэтому Александра и не спешит с ней расставаться. Путин общался с лидерами больше часа. Он оценил в них «нацеленность на конкретный, а не отвлеченный результат». «Когда встречаешься с такими людьми, чувство надеги возникает: Россия будет в надежных руках», — заявил президент в завершении встречи. Активное обновление кадров на всех уровнях власти в России фактически началось с запуском конкурса управленцев «Лидеры России», что повышает эффективность публичной власти, делает ее ориентированной на человека, считают эксперты. Растет и доверие к самому формату конкурса. На предыдущей встрече в 2022 году Путин говорил о том, что главная миссия управленцев любого уровня — «служение людям». Президент Путин выстраивает новый подход к управлению в стране, пояснили URA.RU политологи. Как отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, речь идет о меритократии, то есть «власти достойных»: это принцип, когда к руководству приходят самые способные люди, и их карьерный рост не зависит от происхождения и достатка человека. О меритократии писал еще Конфуций, но к этому принципу реально обратились только в середине ХХ века. А наиболее успешно он был реализован премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю, которого называют «архитектором сингапурского экономического чуда». С помощью меритократического подхода он создал одну из самых успешных и богатых экономик Азии. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, в России время пойти по этому пути «настало давно». Высококвалифицированные управленцы, способные к нестандартным и прорывным решениям, нужны российской экономике и власти. Этот путь легким точно не будет, и прийти к реальной меритократии слишком сложно, и едва ли возможно, скептически настроен руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «В нынешней элите ключевые позиции — это производное от принадлежности к узкому кругу „своих“. Меритократии в России не будет, но, возможно, что на роль ответственных исполнителей будут подбирать не только по принципу лояльности, но и по профессиональным качествам», — считает Калачев.