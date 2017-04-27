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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:13  27 апреля 2017 1

Взрыв рядом с аэропортом Дамаска мог произойти из-за авиаудара Израиля

ВВС Израиля обвинили в ударе по топливным складам в аэропорту ДамаскаФото: ФАН, Дмитрий
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Мощный взрыв на топливном складе рядом с аэропортом Дамаска могли вызвать авиаудары со стороны израильских ВВС.

Атака военных спровоцировала крупный пожар в воздушной гавани. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет агентство Nation News. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», Израиль мог ударить по топливным складам в районе аэропорта. По данным источников телеканала Al Manar, в результате пострадали только материальные ценности, среди людей в аэропорту нет погибших и пострадавших.

Официальная причина ЧП пока не известна. Ранее URA.RU опубликовало снимки из взорванного аэропорта.

Лев Истомин
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