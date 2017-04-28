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28 апреля 2017
17:18  28 апреля 2017 0

Протестные марши 29 апреля отправят по альтернативным маршрутам. СПЧ: «Есть опасность, что человек попадет в яму»

Марш Немцова. Москва
Акции протеста пройдут в 30 регионах РФФото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет по правам человечка (СПЧ) сообщил, что проведение акций протеста оппозиции, запланированных на 29 апреля, согласовано в 30 регионах России. При этом в ряде городов организаторам придется изменить желаемый маршрут следования из-за проведения в этот день субботников под патронажем Минприроды.

В ходе совещания СПЧ с правоохранительными органами были обсуждены альтернативные маршруты для акций в городах России, а также место проведения оппозиционного шествия в Москве.

«Мы признали вполне разумным и логичным предложение московских властей организовать эту акцию на проспекте Сахарова, если согласятся организаторы. Место, которое предложили организаторы, не подходит в связи с проведением там земляных работ, и есть опасность, что человек попадет в яму, сломает ногу», — цитирует ТАСС слова члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Борисова.

Борисов подчеркнул, что ситуация с согласованием акций находится под полным контролем и в данный момент нет никаких препятствий для проведения заявленных мероприятий.

Сергей Макеев
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