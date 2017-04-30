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30 апреля 2017
29 апреля 2017
15:59  30 апреля 2017 0

На киевское «Евровидение» продали две тысячи билетов на несуществующие места

Подготовка Плотинки к дню города, монтаж сцены, сцена на плотинке
В Киеве билеты на конкурс начали продавать раньше, чем достроили сценуФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Организаторы «Евровидения» продали около двух тысяч билетов на непригодные для зрителей места. По словам руководителя портала Concert.ua Дмитрия Феликсова, накладка произошла из-за того, что продажа билетов началась до того, как была достроена площадка для проведения конкурса.

Некоторых мест в зале просто нет, с других просто невозможно увидеть сцену. Теперь покупателям предлагают либо заменить билеты, либо вернуть деньги, передает телеканал 360. Феликсов уточнил, что подробные инструкции по замене билетов пришлют на почту каждому зрителю.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что проведению международного песенного конкурса пытаются помешать «дураки из России».

Нина Калинина
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