19:23 10 мая 2017 0

Местные власти назвали случившееся провокацией Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ремонт дороги осколками мемориальной плиты в посёлке Кормиловка власти Омской области назвали провокацией. Следствие начало проверку.

«Это явная провокация. Там в районе ситуация не совсем простая: недавно глава района покинул свой пост, потом была попытка главы поселковой администрации отстранить, депутаты голосовали. Власти считают, что это было связано с политическими взаимоотношениями внутри района», — рассказала «Национальной службе новостей» пресс-секретарь омского губернатора Юлия Соколенко.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета в свою очередь заявили о начавшейся проверке по данному факту.

Накануне российский Интернет взбудоражили фотографии ямы, в которую были ссыпаны фрагменты мемориальной плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. По данным омских СМИ, снимки были сделаны в поселке Кормиловка.

Глава поселка Вячеслав Караев пояснил, что в 2016 году была проведена замена памятных плит. После демонтажа они отправились на склад местной коммунальной службы, где продолжают храниться по сей день, уточняет «Газета.Ru».