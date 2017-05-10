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10 мая 2017
19:23  10 мая 2017 0

Омские власти объяснили, почему дороги ремонтировали мемориальными плитами героев войны. ФОТО

Ремонт дороги ДТЮ Курган, экскаватор, ремонтные работы, вскрытие плит
Местные власти назвали случившееся провокациейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ремонт дороги осколками мемориальной плиты в посёлке Кормиловка власти Омской области назвали провокацией. Следствие начало проверку.

«Это явная провокация. Там в районе ситуация не совсем простая: недавно глава района покинул свой пост, потом была попытка главы поселковой администрации отстранить, депутаты голосовали. Власти считают, что это было связано с политическими взаимоотношениями внутри района», — рассказала «Национальной службе новостей» пресс-секретарь омского губернатора Юлия Соколенко.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета в свою очередь заявили о начавшейся проверке по данному факту.

Накануне российский Интернет взбудоражили фотографии ямы, в которую были ссыпаны фрагменты мемориальной плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне. По данным омских СМИ, снимки были сделаны в поселке Кормиловка.

Глава поселка Вячеслав Караев пояснил, что в 2016 году была проведена замена памятных плит. После демонтажа они отправились на склад местной коммунальной службы, где продолжают храниться по сей день, уточняет «Газета.Ru».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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