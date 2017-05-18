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18 мая 2017
15:32  18 мая 2017 0

Минюст рассказал, у кого из должников отберут последнее жилье

Музей ИЗО. Переезд в новое здание музейного комплекса. Тюмень, распродажа, sale, недвижимость, продажа дома, продается жилье, музей изо
Безответственные родители могут оказаться на улицеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Минюст доработал законопроект о лишении гражданина России единственного жилья. Теперь лишить крыши над головой могут алиментщиков.

Министерство разработало документ, разрешающий забирать последнюю недвижимость в том случае, если ее размер и цена значительно выше потребности человека. После этого в Госдуме обратили внимание, что в случае, если родитель не платит алименты, то под угрозой находятся жизнь и здоровье ребенка. А значит, государство должно получить право распоряжаться единственным жильем должника в определенных случаях. В Минюсте с данной поправкой согласились.

Таким образом, если у человека есть просроченные кредиты или долги за коммунальные услуги, то единственное жилье у него отнимать не станут. В случае, если гражданин не платит алименты, то судебные приставы, с учетом соотношения размера долга и стоимости квадратных метров, могут изъять жилье, пишет издание «Утро.ру».

Законопроект с изменениями в ближайшие дни появится в открытом доступе.

Лев Истомин
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