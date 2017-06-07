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07 июня 2017
14:14  07 июня 2017 0

Спасибо деду за Победу! Власти Севастополя жестоко унизили ветеранов

Памятник военным медикам. Госпиталь ветеранов войн. Екатеринбург, памятник военным медикам, госпиталь ветеранов войн
"Щедрость" чиновников потрясла фронтовиков и горожанФото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Крыма выделили однокомнатные квартиры ветеранам Великой Отечественной войны из расчета одна на две семьи. «Осчастливленными» оказались десять семей фронтовиков из Севастополя.

«Пять однокомнатных квартир, разделённых перегородкой на две части. Одной семье достаётся половина комнаты и кухня, второй семье — прихожая и санузел. Как ветераны будут это делить между собой, чиновники не объясняют, — сообщил корреспондент радиостанции „Говорит Москва“ в Севастополе Дмитрий Фёдоров. — Ветеранам говорят: подождите ещё год, и, может быть, мы что-то поменяем».

Ветераны осмелились рассказать о произошедшем, лишь получив свидетельства о праве собственности. Иначе, опасались старики, им не увидеть даже такого жилья. «Отказникам» же, как сообщили в БТИ, придется стоять в очереди до следующего года.

Власти Севастополя пока не комментируют разгорающийся скандал.

Алексей Шумов
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