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20 июля 2017
15:11  20 июля 2017 0

Дочь погибшей в Таиланде тюменки отправили в Россию

Женщина приехала на отдых в Таиланд 17 июляФото: Алена Полозова © URA.RU

Дочь погибшей в Таиланде россиянки отправили в Россию. Четырнадцатилетняя девушка вылетела обратно 20 июля.

По информации заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, подростка, оставшегося в незнакомой стране после гибели матери, удалось оперативно отправить в Россию. На родине девочку уже ждет отец, с которым связались дипломаты, передает ТАСС.

Как ранее писало «URA.RU», жительница Тюменской области, работавшая в Нефтеюганске, Полина Тарасова находилась на отдыхе в Таиланде. 19 июля женщина упала с террасы для гостей. Она была на крыше шестого этажа отеля в Патонге. Прибывшим на место медикам не удалось спасти 39-летнюю женщину.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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