Дочь погибшей в Таиланде тюменки отправили в Россию

Дочь погибшей в Таиланде россиянки отправили в Россию. Четырнадцатилетняя девушка вылетела обратно 20 июля.
По информации заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, подростка, оставшегося в незнакомой стране после гибели матери, удалось оперативно отправить в Россию. На родине девочку уже ждет отец, с которым связались дипломаты, передает ТАСС.
Как ранее писало «URA.RU», жительница Тюменской области, работавшая в Нефтеюганске, Полина Тарасова находилась на отдыхе в Таиланде. 19 июля женщина упала с террасы для гостей. Она была на крыше шестого этажа отеля в Патонге. Прибывшим на место медикам не удалось спасти 39-летнюю женщину.