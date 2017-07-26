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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
08:09  26 июля 2017 0

Евразийский банк развития создаст особую валюту для стран ЕАЭС

Новый инструмент облегчит расчеты между дружественными странамиФото: Минкомсвязь России

Евразийский банк развития (ЕАБР) предлагает создать региональную расчетную денежную единицу для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщают «Известия».

Глава Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров пояснил, что речь идет не о валюте, но об удобном расчетном инструменте между странами-партнерами, и добавил, что инициативу озвучили монетарным регуляторам с расчетом на долгосрочную перспективу. Инициативу поддерживает Казахстан, но пока вопрос не обсуждался с другими странами ЕАЭС.

Подобный проект в свое время реализовали в Европе до появления евро. Валюта называлась ЭКЮ и использовалась в 1979—1998 годах.

Семен Гринберг
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