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30 июля 2017
20:53  30 июля 2017 0

Мажоров-полицейских, устроивших на выпускном парад тщеславия, проверят в Академии МВД

В Волгограде будущие полицейские устроили себе шикарный выпускнойФото: Александр Кулаковский

Администрация Волгоградской академии МВД запустила проверку по факту заезда выпускников учреждения на элитных внедорожниках. Также проверке подвергнется информация о дорогом празднике будущих сотрудников Министерства внутренних дел, сообщает «Газета.ру». В честь выпускного бывшие студенты прокатились по городу на кортеже, состоящем из автомобилей Land Cruiser Prado.

Указание о проверке отдал начальник Волгоградской академии, генерал-майор полиции Владимир Третьяков. Известно, что выпускники не нарушали ПДД и не представляли угрозы общественной безопасности, однако по результатам проверки их демонстративному поведению будет дана справедливая оценка.

Как уточняет местное СМИ «Блокнот-Волгоград», на бюджет данного мероприятия рядовая российская семья смогла бы целый год жить безбедно.

Ранее «URA.RU» публиковало видео с «парада тщеславия» выпускников Волгоградской академии МВД. СМИ также стало известно, что будущие стражи порядка помимо элитного кортежа позволили себе кутеж в самом дорогом ресторане города и катались на яхте.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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