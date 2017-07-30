Администрация Волгоградской академии МВД запустила проверку по факту заезда выпускников учреждения на элитных внедорожниках. Также проверке подвергнется информация о дорогом празднике будущих сотрудников Министерства внутренних дел, сообщает «Газета.ру». В честь выпускного бывшие студенты прокатились по городу на кортеже, состоящем из автомобилей Land Cruiser Prado.
Указание о проверке отдал начальник Волгоградской академии, генерал-майор полиции Владимир Третьяков. Известно, что выпускники не нарушали ПДД и не представляли угрозы общественной безопасности, однако по результатам проверки их демонстративному поведению будет дана справедливая оценка.
Как уточняет местное СМИ «Блокнот-Волгоград», на бюджет данного мероприятия рядовая российская семья смогла бы целый год жить безбедно.
Ранее «URA.RU» публиковало видео с «парада тщеславия» выпускников Волгоградской академии МВД. СМИ также стало известно, что будущие стражи порядка помимо элитного кортежа позволили себе кутеж в самом дорогом ресторане города и катались на яхте.