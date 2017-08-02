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02 августа 2017
Главные новости Москвы
17:35  02 августа 2017 0

Ответ за «гадов». Рогозин стал персоной нон-грата в Молдавии

Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, рогозин дмитрий
Дмитрию Рогозину больше не рады в МолдавииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство Молдавии объявило вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон-грата. Российскому чиновнику запрещено пересекать территорию страны.

С инициативой сделать Рогозина невъездным в страну выступил глава МИД республики Андрей Галбур. Решение поддержали большинство членов кабмина, сообщает «Газета.Ru».

Отметим, ранее Рогозин обвинил в срыве своего визита в Кишинев лидера правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка, напоминает информагентство Nation News. Российский политик подчеркнул, что из-за этого Кишинев потерял сотни миллионов долларов.

Кроме того, Рогозин рассказал, что готовит информационное пространство для реального ответа румынским политикам и больше не собирается публиковать излишние эмоциональные записи, пишет телеканал 360. Чиновник отметил, что сейчас не время раскидываться угрозами и эмоциональными обвинениями. По его словам, пора спокойно проанализировать случившееся и установить причастных к принятию подобных противоправных решений.

После того, как рейсовый самолет S7 с детьми и женщинами на борту не пропустили через воздушное пространство Румынии, Дмитрий Рогозин написал в Twitter: «Ждите ответа, гады!»

Нина Калинина
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