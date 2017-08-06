Граждане Франции массово выступают против присвоения супруге президента страны Эммануэля Макрона — Брижит, статуса первой леди государства. Петиция на сайте change.org уже собрала более 170 тысяч подписей.
По мнению автора петиции, художника Тьерри Поль Валетта, деятельность жены президента не может финансироваться из бюджета страны. К тому же, сам Макрон в ходе избирательной кампании обещал французам не тратить средства из казны государства на общественную деятельность Брижит. «Бриджит Макрон в настоящее время имеет команду из двух-трех сотрудников, двух секретарей и двух сотрудников службы безопасности. И этого достаточно. Если данный вопрос и должен быть поднят, то только в рамках референдума, а не по решению одного человека»», — цитирует текст петиции «Газета.ру».
На минувшей недели рейтинг поддержки Макрона упал на 7 пунктов, составив всего 36%. При этом 49% респондентов заявили о негативном отношении к деятельности нового президента Франции.