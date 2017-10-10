Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда намерен запретить курение на популярных среди туристов пляжах уже с начала ноября. В качестве наказание за нарушение запрета чиновники предлагают большие денежные штрафы — более трех тысяч долларов, л- ибо тюремное заключение сроком на один год.
Потребление табака ограничат на двух десятках самых крупных пляжей страны, в число которых попали Патонга на острове Пхукет, Джамтьена в Паттайе и Мэ Пим в Районге, пишет Life.ru.
Теперь курящим туристам придется довольствоваться сигаретами за пределами пляжных зон в специально отведенных местах. В перспективе запрет распространят на все пляжи Таиланда.
Поводом для запрета стало исследование, в ходе которого на пляжном отрезке в 2,5 км обнаружено 138 тысяч окурков.