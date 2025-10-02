Радиостанция Судного дня передала странные сообщения перед речью Путина

Радиостанция Судного дня дважды вышла в эфир с необычными сообщениями незадолго до выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании клуба «Валдай». Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который фиксирует трансляции загадочной станции.
В сообщении говорится, что первое слово «Тюкобек» прозвучало в эфире в 13:15 мск. Второе — «Лесовьюк» — было передано в 14:31 мск.
Вечером 2 октября Владимир Путин на форуме «Валдай» выступит с речью о полицентричном мировом порядке — основной теме дискуссионного клуба в 2025 году. Участники обсудят перспективы формирования новой системы международных отношений и особенности жизни государств в условиях многополярности.
Радиостанция УВБ-76 известна среди радиолюбителей с конца 1970-х годов. Большую часть времени в ее эфире слышен характерный жужжащий сигнал, однако иногда звучат отдельные бессмысленные слова или фразы. Эксперты считают, что станция может использоваться для передачи кодированных инструкций определенным получателям, однако официальных разъяснений по поводу ее предназначения нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.