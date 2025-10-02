Белый дом отказался комментировать готовность США поставлять разведданные ВСУ

Публично обсуждать вопросы, касательно засекреченной разведывательной информации безответственно, заявила Левитт
Белый дом отказался давать комментарии по поводу якобы «готовности» США предоставить Украине разведданные для ударов вглубь РФ. От комментариев воздержалась пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. 

«Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», — заявила Левит в эфире телеканала Fox News. Вопрос был задан по поводу ранее вышедшей публикации Wall Street Journal.

Также пресс-секретарь добавила, что позиция США по поводу конфликта на Украине остается неизменной — Штаты и дальше будут поставлять оружие НАТО, а те будут делать с ним все, что захотят. Об этом заявлял ранее президент США Дональд Трамп. Его слова приводило RT.

Ранее в материале WSJ было указано, что США готовы предоставить Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по энергетическим объектам вглубь России. И что якобы Трамп подписал это разрешение.

