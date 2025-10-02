Белый дом отказался комментировать готовность США поставлять разведданные ВСУ

Белый дом отказался давать комментарии по поводу якобы «готовности» США предоставить Украине разведданные для ударов вглубь РФ. От комментариев воздержалась пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Мы не комментируем вопросы, связанные с засекреченной разведывательной информацией. Делать это публично было бы безответственно», — заявила Левит в эфире телеканала Fox News. Вопрос был задан по поводу ранее вышедшей публикации Wall Street Journal.
Также пресс-секретарь добавила, что позиция США по поводу конфликта на Украине остается неизменной — Штаты и дальше будут поставлять оружие НАТО, а те будут делать с ним все, что захотят. Об этом заявлял ранее президент США Дональд Трамп. Его слова приводило RT.
Ранее в материале WSJ было указано, что США готовы предоставить Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по энергетическим объектам вглубь России. И что якобы Трамп подписал это разрешение.
