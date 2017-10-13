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13 октября 2017
23:55  13 октября 2017 0

Спецслужбы раскрыли подробности гибели Доку Умарова

Лидер чеченских террористов погиб в 2013 годуФОТО: compromatwiki.org

Лидер чеченских боевиков Доку Умаров скончался от гангрены ноги, развившейся из-за осколочного ранения ноги. Своевременный радиоперехват позволил российским спецслужбам нанести ракетный удар по местоположению террориста, а позже отсечь его от необходимой медицинской помощи.

По данным источника агентства «Росбалт» в спецслужбах, точная причина смерти Умарова была установлена после того, как его тело было доставлено для вскрытия в Москву. Эксперты пришли к выводу, что он скончался от гангрены. Также стало известно, что в 2013 году террорист был обнаружен при помощи радиоперехвата, после чего по предполагаемому местонахождению Умарову нанесли ракетный удар. В результате он был ранен в ногу.

Боевики банды Умарова доставили своего лидера в одну из деревень, куда прибыли хирурги, но спасению террориста помешали бойцы спецназа, ворвавшиеся в село ранним утром. «Самого Умарова взять тогда не удалось, но цель была достигнута — медицинской помощи он не получил. Умаров был как крыса, загнанная в угол. Спецслужбы и чеченские силовики отрезали ему все возможности для спасения. А потом он просто исчез», — уточнил собеседник Росбалта.

Подробности последних дней террориста стали известны спустя четыре года, когда спецслужбы задержали одного из участников банды Умарова, воевавшего в Сирии. Выяснилось, что исламист скончался вскоре после бегства. Охранники Умарова начали винить друг друга в гибели лидера, после чего один из них расстрелял коллег и похоронил их рядом с телом Умарова.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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